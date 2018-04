Llegas a casa, tu perro se vuelve ‘loco’, lo saludas y se orina. ¿Esto es normal? “Primero, debemos descartar un problema orgánico para saber si esta expulsión de orina, en forma de un pequeño chorro, es causa de una excitación o sumisión”, explica el psicólogo canino Francisco García.

El especialista indica que primero debemos saber cuál es el motivo de este comportamiento; sin embargo, recalca que este acto es común cuando el animalito tiene demasiados mimos y engreimientos, pero también existen casos de sumisión, es decir, cuando el perro ha sido maltratado.

SUMISIÓN:

- No mirar al perro a los ojos y recibirlo en cuclillas.

- Hacer movimientos suaves

- Nunca castigar y olvidarse de los jalones de correa, gritos y periódico para asustar.

-Tratarlo siempre con cariño para que tenga seguridad.

Evita que el nuevo amigo de la casa llore en su primer día en casa.

EXCITACIÓN

-Llevar a la mascota a la calma con palabras suaves.

-Cuando llegue una visita, que espere en otro ladode la casa y no en la puerta.

-No tocarlo e ignorarlo hasta que se tranquilice y se siente.

-No abrazarlo ni saludarlo efusivamente, porque se refuerza su comportamiento.

-Todos los miembros de la casa deben hablarle en el mismo tono para no confundirlo.

Sabías que...

Un animalito que orina por sumisión siente la necesidad de pedir perdón constantemente.



+ Datos

Generalmente pasados 6 o 7 meses de edad este comportamiento desaparecerá, pero si persiste puede que se trate de un problema de salud.