POR: PILAR CUYA



Sacas a pasear a tu perro y en el camino te encuentras con otro más grande que no pierde el tiempo y se abalanza sobre tu engreído para atacarlo. ¿Qué haces? El veterinario de Pet Care, Enrique Tomás Campos , explica que los perros pueden ser mansos, pero actúan por instinto y pueden atacar a otro animal cuando se sienten amenazados.



Para saber enfrentar una situación como esta, el experto aconseja:



Llamar su atención : con un grito, una palabra fuerte o hasta hacer sonar un pito puedes llamar su atención para que así pueda soltar a tu mascota.



Usar agua: puedes echarle agua directo a la cara con un spray.



Aislarlo: si en algún momento lo suelta, levántalo y colócalo en lo más alto posible. Puede ser encima de un carro o dentro de un jardín, dependiendo del tamaño de tu mascota”, dice.



LO QUE NO DEBES HACER



*No lo golpees: meterle un palazo o tirarle piedras es peor porque lo pondrás más nervioso y presionará el hocico, lastimando más a tu perro.



* No te acerques: puedes correr mucho peligro, recuerda que el otro perro no te conoce y puedes salir lastimado.



¿Con la herida?

Busca ayuda médica. Inmediatamente llévalo a un veterinario, porque aparte de las heridas podría tener problemas internos.



+Datos

Si tienes un can agresivo y temes que pueda llegar a morder a otro, antes de sacarlo a pasear debes ponerle bozal.