Vuelves del trabajo, de la universidad o de algún otro lugar y ves que tu perro no ha comido nada durante tu ausencia. Pero solo basta que llegues para que se abalance a su plato y devore todo lo que hay en él. Aunque no lo creas, este comportamiento es mucho más común de lo que piensas.

Si tu perro no come cuando no estás con él podría ser porque así lo has acostumbrado. “Sueles acompañarlo mientras se alimenta y el animalito disfruta de tu presencia, así que te espera para comer” , indican los veterinarios.

Sin embargo, otro motivo está relacionado con la ansiedad por separación. Este trastorno ocasiona cambios en el comportamiento del perro. Cuando te vas y se queda solo en casa, él no se siente cómodo, ni querido, sino abandonado por la persona que más quiere. Por eso deja de comer en protesta y para hacerte comprender que no está contento con la situación.

Este problema -agregan- puede provocar que ladre sin descanso y se vuelva destructivo, por eso recomiendan detectar a tiempo este problema para tratarlo y evitar enfermedades por falta de alimento.

Si le cuesta alimentarse sin ti puedes alejarte de forma progresiva e ir saliendo de su campo visual un momento y luego regresar, pero a la misma distancia. Así, despacio deberás alargar los momentos en los que no pueda verte. También puedes hacerlo con premios que le gusten, lanzándolos a cierta distancia y saliendo de su vista.

Descubre los beneficios de pasear a tu mascota.

El perro es un animal que necesita pasear entre 2 y 3 veces al día, pero ¿sabes por qué? La adiestradora canina Mercé García nos explica cuáles son los beneficios de este hábito para tu mascota, teniendo en cuenta que para tu mascota es fundamental oler su entorno. De esta manera obtiene información del mundo que lo rodea, aprende cosas nuevas y se relaciona con otros canes.

+ MEJORA LA SOCIABILIZACIÓN. Los perros son animales sociables que necesitan relacionarse con su entorno, de lo contrario pueden adquirir fobias o problemas de comportamiento.

+ AUMENTA LA ESTIMULACIÓN MENTAL. Salir a pasear y practicar juegos son una excelente forma de estimular su mente y evitar que haga travesuras en casa.

+ CAMBIA LA RUTINA. La vida de los peluditos es mucho más simple que la nuestra, así que es sumamente importante que tenga un estímulo, como salir a pasear. Se sentirán felices.

+ MEJORA EL VÍNCULO AFECTIVO. Una forma de mejorar la relación afectiva entre tu perro y tú es que participes en actividades divertidas para él.

+ AYUDA A CONTROLAR SU PESO. Las caminatas pueden hacer mucho para controlar la obesidad.

+ CONTROLA LA ANSIEDAD. Los perros al igual que las personas pueden sufrir estrés y ansiedad por diferentes motivos. Las actividades físicas lo ayudan a relajarse.

EN VERANO

En los días calurosos lo más conveniente es pasear a primera hora de la mañana y al final de la tarde, ya que el sol intenso puede quemar la piel del animal.