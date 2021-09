Hace unos días, un sujeto fue atacado ferozmente por un perro pitbull que al final tuvo que ser sacrificado para que soltara el brazo del hombre al que dejó todo ensangrentado sobre la vereda. Según testigos, la mascota salió corriendo de una casa sin correa y se abalanzó sobre su víctima.

Esta terrible situación nos hace reflexionar sobre la importancia del uso de la correa al momento de sacar a pasear al animalito.

La médico veterinaria Diana Ramos explica que, sin importar la raza, todos los perros deben llevar este accesorio al momento de salir a la calle y de eso son responsables los dueños.

“Escoger el collar y la correa no es una elección menor. Hay ciertos factores que se deben tomar en cuenta, como la raza, el tamaño y la edad, para que se ajusten a la contextura de la mascota”, indica.

Señala que con esos artículos los amos pueden frenar al animalito, en caso tienda a atacar, pero también protegerlo de los ataques de otros perros.

Además, podrán controlar lo que come o lame en la calle, evitar accidentes con autos, que se escape y peleas con otros perros o gatos.

Algunos canes suelen lanzarse a las personas para jugar, así que nunca olvides ponerle collar y correa antes de salir de casa por respeto a tus vecinos.

Siempre buscamos consentir y engreír a nuestras mascotas, por ello muchas veces le damos lo que nosotros comemos y, sin darnos cuenta, dejan de lado su alimento balanceado para ingerir comida casera. Sin embargo, ¿esto será bueno para su salud?

El médico veterinario de la plataforma Priority Pet, Cristian Goycochea, explica que cuando nuestro engreído consume comida casera, en la mayoría de casos no observaremos una respuesta o malestar de inmediato, pero eso no quiere decir que no dañe su salud.

“La ingesta diaria de comida casera trae consecuencias a largo plazo, incluso puede poner en riesgo la vida de la mascota porque están propensos a sufrir de obesidad, cálculos en la vejiga, barrio biliar y otras enfermedades más”, detalla el experto.

Ante esto, debemos tener claro que la fuente principal de alimentación de tu perrito debe ser la proteína acompañada de otros nutrientes, dependiendo de su etapa de vida, y eso lo encontrarás en el alimento balanceado, llamado popularmente ‘bolitas o pepitas’.

De esta forma, lo ayudarás a que sus huesos, su motricidad y cerebro se desarrollen de forma ideal. Además, evitarás que su salud se deteriore con el paso de los años.

OTRA OPCIÓN

Si te perrito únicamente consume alimento casero, te debes asesorar con un médico veterinario para asegurar que su alimentación sea balanceada y no perjudique su salud.