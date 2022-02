Sabemos que los perros son muy inteligentes, ellos no hablan, pero entienden los sonidos. Por ello, son capaces de reconocer su nombre y el de los miembros de su familia humana.

Pero, ¿qué pasa cuando pronunciamos constantemente su nombre para atraer su atención, darle una orden o corregirlo? La médico veterinario y directora de la clínica ReflexVet, Ann Zúñiga , señala que no debemos llamarlo por su nombre en todas las situaciones porque le generamos confusión.

“Su nombre debe estar relacionado a algo bueno para que cuando lo uses acuda a ti, pero si le llamas la atención usando su nombre pensará que es algo malo y se esconderá cada vez lo pronuncies”, explica.

También recomienda no decirlo a cada rato porque el animalito ya no nos hará caso. No sabrá si lo estamos corrigiendo, si queremos que se acerque o si le daremos algo, simplemente nos ignorará y seguirá con su vida.

“Para temas de conducta y adiestramiento lo mejor es decir solo el comando, por ejemplo: siéntate, échate o la patita, sin usar su nombre. Lo ideal es que reconozca su nombre como un cariño y cuando ocurra algo bueno”, indica.

Llamarlo en circunstancias negativas y de mala forma puede llevar a que tu animalito presente problemas de conducta.

Los perros tienen una temperatura corporal mayor a la de los humanos, por eso un momento de calor para ellos puede traer consecuencias graves para su salud. La médico veterinario de SuperPet.pe , Kathissca Navarro, explica que las altas temperaturas que se registran en las playas son muy riesgosas y debemos estar alertas con algunos síntomas del golpe de calor en nuestros engreídos si decidimos llevarlos a estas zonas de esparcimiento.

“Algunas señales son: mucosas y encías enrojecidas, temblores y malestar muscular, y jadeo constante con la lengua afuera. Ante esta situación, es fundamental ofrecerles agua, sombra y evitar actividades intensas en pleno sol”, indica la especialista, quien nos brinda algunas recomendaciones:

+ Ir a la playa con las mascotas antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde.

+ Evitar la excesiva exposición al sol.

+ Ofrecerles un lugar de sombra.

+ Aplicarles protector solar, especial para mascotas, en la nariz, orejas, abdomen e ingles.

+ Llevar suficiente agua.

+ Usar gel para proteger sus almohadillas y así evitar quemaduras.

+ Cuidar que no pise un objeto punzante en la arena.