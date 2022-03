Que el perro coma todo lo que encuentra en la calle, mientras pasea y olfatea, es un problema grave porque puede intoxicarse, envenenarse o dañar su estómago. Por eso, debemos ser precavidos y cuidadosos ante este comportamiento, Pero, ¿por qué lo hacen?

La educadora canina Elena Torrens explica que los perros realizan este comportamiento por varios motivos: quieren llamar tu atención, tienen hambre, o simplemente por curiosidad, en su mayoría cuando son cachorros.

“Los canes pueden ser adiestrados para que se porten bien en la calle y no consuman nada que pueda ser malo para su salud. Sin embargo, para lograrlo necesitas tiempo y buena actitud”, indica y nos brinda algunos consejos:

Tu engreído debe comer únicamente cuando su comida esté en su plato. De este modo, lo acostumbrarás a ingerir alimentos solo en la casa.

Cuando intente comer algo en la calle dile 'no' firmemente, pero sin utilizar la fuerza. Recuerda tener paciencia.

Divide sus raciones de comida en dos tomas. De este modo harás que se encuentre saciado durante todo el día y evitarás que coma mientras pasea y olfatea en el camino.

Al sacarlo a pasear, interactúa con él y felicítalo cada vez que haga algo bueno, así no buscará llamar tu atención.

Cuando tu animalito tenga algo en la boca, cámbiaselo por un premio, haz un trueque. También puedes ‘achicar’ su correa para retenerlo cuando intente comer algo.

La ansiedad por separación cambia el comportamiento de tu animalito.

Vuelves del trabajo, de la universidad o de algún otro lugar y ves que tu perro no ha comido nada durante tu ausencia. Pero solo basta que llegues para que se abalance a su plato y devore todo lo que hay en él. Aunque no lo creas, este comportamiento es mucho más común de lo que piensas.

Si tu perro no come cuando no estás con él podría ser porque así lo has acostumbrado. “Sueles acompañarlo mientras se alimenta y el animalito disfruta de tu presencia, así que te espera para comer” , indican los veterinarios.

Sin embargo, otro motivo está relacionado con la ansiedad por separación. Este trastorno ocasiona cambios en el comportamiento del perro. Cuando te vas y se queda solo en casa, él no se siente cómodo, ni querido, sino abandonado por la persona que más quiere. Por eso deja de comer en protesta y para hacerte comprender que no está contento con la situación.

Este problema -agregan- puede provocar que ladre sin descanso y se vuelva destructivo, por eso recomiendan detectar a tiempo este problema para tratarlo y evitar enfermedades por falta de alimento.

Si le cuesta alimentarse sin ti puedes alejarte de forma progresiva e ir saliendo de su campo visual un momento y luego regresar, pero a la misma distancia. Así, despacio deberás alargar los momentos en los que no pueda verte. También puedes hacerlo con premios que le gusten, lanzándolos a cierta distancia y saliendo de su vista.