Máscotas: Cómo tratar a un perrito miedoso 

No todos los perros adoptados dan muestras de cariño. De hecho, si han sufrido de abusos físicos o abandono, tendrán una mirada huidiza y desconfiarán naturalmente de las personas. Es tu labor como nuevo dueño controlar su angustia para ganar, de a pocos, su confianza.



El entrenador de perros Ronald Custodio sugiere no sobreproteger al animal, porque se corre el riesgo de profundizar más su grado de sumisión y timidez.



“Lo mejor es darle seguridad a partir de la comida. Recordemos que en los animales, el estómago manda al cerebro”, señala el experto.



1. Comida.

Dásela y si te mira, pero no se acerca al plato, ten paciencia. Repite esto hasta que solito busque cubrir la necesidad de alimentarse. Cuando eso ocurra, espera a que acabe de comer y acarícialo.



2. Paseos.

Cuando al fin entienda que eres su proveedor de alimento, será el momento de sacarlo a pasear al menos 30 minutos al día. Avanza a su lado y tócale la cabeza cada cierto tiempo.



3. Juego.

Luego de algunos paseos, viene el juego. Dale una pelota o permite que rastree un objeto con su olfato. De dos a seis semanas, afirma el especialista, el perro vencerá la timidez y se permitirá vivir mejor.



* El animalito tímido también encorva el cuerpo, echa las orejas hacia atrás y mete la cola. Atento a las señales.



* Durante las primeras semanas de adopción, no lo dejes solo en casa porque volverá a sentir ansiedad.

