La mastrubación era vista como algo peor que el consumo de drogas duras hace varias décadas. Eso se puede desprender de lo que te contaremos a continuación, un libro describe lo que la masturbación podía hacer con quienes la practicaban. Destruir sus vidas, en resumen. Veamos. Era joven y guapo, el orgullo y la alegría de su madre, pero murió en el tormento, ciego, enfermo y paralizado, a la edad de diecisiete años. Si tan sólo hubiera sabido los peligros de la masturbación, entonces él podría haber vivido una vida mejor. Esto, en pocas palabras, fue la advertencia a los jóvenes franceses publicada en "Le livre sans titre" (El libro sin título) en 1830. El hallazgo fue realizado por Jim Edmondson, quien escaneó las páginas del peculiar libro y las publicó en su blog en 2011. Y es que aunque no lo creas, en esa época, la masturbación era considerada por los moralistas y médicos como una enfermedad que conducía a la muerte temprana. Sí, era sinónimo de muerte. Años antes, en 1716, el doctor Baltasar Bekker publicó un folleto sobre este "pecado atroz" de "auto-contaminación" titulado Onania, que advertía al lector que el "auto-abuso" (ni siquiera podían escribir masturbación, al parecer) producía una serie de trastornos en el estómago y la digestión, pérdida de apetito, vómitos, náuseas y debilitamiento de los órganos del aparato respiratorio. No, no es broma. Eso aseguraba Bekker.

"Él era joven y guapo ... la esperanza de su madre". Fuente: Dittrick Museo, Krupskaya y Anatomía Patológica.

Y eso no es todo. Masturbarse, según Bekker, generaba parálisis, impotencia, trastornos del ojo y el oído, palidez, delgadez, pérdida de memoria, ataques de ira, locura, epilepsia, fiebre y finalmente el suicidio. No se trataban de charlatanes, eran médicos. Y en la siglo de las luces, la gente les creía.

"Su pecho quemaba. Tosía sangre... ". Fuente: Dittrick Museo, Krupskaya y Anatomía Patológica.

¿Increíble lo que tuvieron que vivir los jóvenes de esa época, cierto? Afortunadamente, ha pasado mucho tiempo y la masturbación ha dejado de verse como algo "pecaminoso" o "insano", sino todo lo contrario. Incluso tiene beneficios -comprobados- para la salud de las personas y los médicos de ahora recomiendan su práctica.

"Su cabello antes tan hermoso se le caía como al de un viejo hombre". Fuente: Dittrick Museo, Krupskaya y Anatomía Patológica.

Sin embargo, pese a que ya no estamos en 1830, la masturbación sigue generando en algunas personas un sentimiento de culpa. Los médicos se han encargado de desmentir mitos (aún lo siguen haciendo) como que la masturbación genera delgadez o problemas en los genitales, pero todavía hay gente que parece haberse quedado en 1830. Y si hablamos de la masturbación en la mujer, el tema se complica más, pues se le sigue considerando tabú. Incluso muchas personas creen equivocadamente que una mujer que se masturba es insatisfecha o hipersexual (aumento repentino de la actividad sexual). Nada de eso es cierto. No te terminarás así.

"A la edad de 17 años murió en sus horribles tormentos". Fuente: Dittrick Museo, Krupskaya y Anatomía Patológica.

La masturbación es buena para la salud de la mujer: Dr. Trome te lo explica: