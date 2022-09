En alguna ocasión, ¿tú también te has visto en la disyuntiva de elegir entre un medicamento genérico y uno de marca?, seguro que sí. En el mercado, existen tres tipos de medicamentos: los comerciales, similares y genéricos, pero no todos conocemos cuáles son sus diferencias e, incluso, podemos pensar que algunos pueden no ser igual de beneficiosos para la salud.

“Como parte de la Política Nacional de Medicamentos, se promueven precios asequibles de los genéricos, desarrollando mecanismos de accesibilidad para los pacientes . Una vez que el medicamento comercial ya perdió su patente, los demás laboratorios pueden fabricar los medicamentos como genéricos, a un precio asequible, según sea su fabricación”, comentó el Magíster Jesús Trejo, químico farmacéutico del Instituto Carrión.

En este texto te explicamos por qué son muchas las personas que tienen la creencia a la hora de comprarlos. Si su precio es más bajo, ¿no será porque tienen peor calidad y son menos efectivos? y cómo, en la efectividad de un medicamento influyen otros factores como la edad, el sexo, el origen étnico o, principalmente, los genes.

Medicamento comercial

Cuando se crea un fármaco (principio activo) por primera vez, resultado de una investigación por el laboratorio que lo desarrolló, se le denomina innovador, también llamado comercial. Este suele estar protegido por una patente, que va a durar por lo menos por 20 años, y debe de cumplir con la calidad, eficacia y seguridad, según normas internacionales.

Medicamento genérico

Son aquellos medicamentos que tienen el mismo principio activo, vía de administración, concentración, forma farmacéutica y forma terapéutica que el medicamento comercial y se fabrican cuando la patente del medicamento comercial haya vencido, normalmente se puede comercializar a un precio justo.

Medicamento similar

Son aquellos medicamentos que tienen la misma vía de administración, concentración, forma farmacéutica y forma terapéutica que el medicamento comercial, pero qué es fabricado con un nombre comercial diferente (marca) al del innovador.





DIFERENCIAS

Tanto los medicamentos comerciales como genéricos son muy buenos. Los dos comparten el mismo principio activo y efecto terapéutico, pero difieren en algunas de sus características como: color, sabor, y otras características organolépticas y fisicoquímicas , como el revestimiento de una recubierta, entre otras propiedades (cantidad y velocidad con la que un principio activo alcanza la circulación sistémica).

“Si bien todas las opciones son buenas, existe la idea de que los medicamentos genéricos son de menor calidad en comparación a los comerciales, sin embargo, según Trejo, esto se debe principalmente a una percepción equivocada de las personas, debido a que mientras que el genérico tiene un precio estándar, el de marca puede costar varias veces más”, detalla el químico farmacéutico.

DESVENTAJAS

Una de las de desventajas es que no todos los medicamentos comerciales tienen medicamentos bioequivalentes genéricos, porque todavía sigue protegida su patente, por lo que su precio será mucho más alto y, en algunos casos, con acceso limitado.

El uso de los medicamentos genéricos y comercial debe de ser supervisado siempre por el médico de cabecera, quien brindará toda la información para el uso adecuado de estos tipos de medicamentos.