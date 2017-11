Mascotas: ¿Cómo darle medicamentos a mi perro? [VIDEO]

Por Mariela Celis



El perro, como cualquier ser vivo, también se enferma y para recuperarse necesita de medicinas. Si bien el veterinario establece qué fármacos lo aliviarán, como dueño debes asegurarte de que los consuma.



El problema es que hay pastillas que son grandes o huelen raro para el can. En esos casos, la veterinaria Luz Marina Vidal, aconseja recurrir a ciertos trucos.



DISOLVER LA PASTILLA

Consulta con el veterinario si existe la posibilidad de aplastar y disolver la pastilla con agua u otro líquido. También hay píldoras que pueden combinarse con la comida.



POR EL COSTADO

Otro truco, para un can no agresivo, es introducirle la píldora por uno de los lados de su boca (detrás de sus colmillos) y luego levantarle la cara.



JARABE

Para este tipo de medicamento, usa jeringa (sin la aguja de metal) con la cantidad de jarabe necesario. Dale el fármaco por un costado de la boca y de a pocos para que no se atragante. El objetivo es que cumpla con sus dosis.



+Datos

No intentes empujar la pastilla dentro de su boca si tienes uñas largas. Podrías lastimarlo.