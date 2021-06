Este domingo 20 de junio se celebra el Día del Padre y es una buena oportunidad para resaltar la noble y sacrificada labor de los médicos y enfermeros del Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña, quienes día a día luchan con gran ahínco para salvar a sus pequeños pacientes.

Desde el primer día de la emergencia sanitaria por el Covid-19, no dudaron en ponerse al servicio de quienes más los necesitaban. Su amor por los niños y preocupación por cómo el virus los afectaba, los hizo tomar decisiones difíciles. A continuación, conoceremos algunas historias.

ENFERMERO

Antonio Gutiérrez Montes se desempeña como enfermero profesional y especialista en la atención de pacientes altamente críticos en el servicio de emergencia hace 37 años. Al inicio de la pandemia, y por pertenecer al grupo de personas vulnerables debido a su edad (64 años), tomó la decisión de continuar su trabajo presencial y no acogerse a la labor remota que por ley le correspondía.

Su familia comprendió su posición. ‘Toño’, como lo llaman sus colegas, es el único enfermero (varón) en el servicio de emergencia y el más experimentado. Gracias a sus cuidados no ha contraído el Covid-19, pero no baja la guardia y cumple de manera estricta los protocolos de bioseguridad. “En la pandemia llegan niños con dificultad respiratoria hay que estar preparados para atenderlos, ingresan con una saturación de 86% y subirlos a 99%, es difícil. Estoy convencido de que mi trabajo es importante y necesario en un servicio de emergencia, por eso no he dejado de laborar”, expresó con mucho entusiasmo.

PEDIATRAS

Los pediatras neumólogos, Héctor Núñez Paucar y Ricardo Muñoz León , estuvieron desde el primer día al frente de la atención de los niños con coronavirus, pues forman parte del Área de Contingencia Covid del INSN-Breña, especializada en tratar a los menores que llegan afectados con el virus.

“El inicio de la pandemia fue muy difícil para nosotros porque teníamos mucho temor de llevar el virus a casa y contagiar a nuestros hijos. Luchamos contra eso”, expresó Muñoz. Sin embargo, recordó que en la institución asumen el rol de segundos padres y esa confianza no se puede perder.

El pediatra neumólogo Ricardo Muñoz León.

Por su parte, Nicolás y Josef de 11 y 8 años, hijos del doctor Ricardo, se han adecuado a los protocolos de bioseguridad y solo pueden acercarse a su padre luego de una estricta desinfección. “Estoy orgulloso porque cuando llego a casa ellos me preguntan: ¿Papá a cuantos niños has ayudado?, y yo les respondo con alegría: ¡A ocho niños!”, dijo el médico.

Trascurrido más de un año de la pandemia la familia Muñoz se ha adaptado a una nueva rutina y su mayor satisfacción es poder atender oportunamente a los pequeños pacientes.

Aristóteles Conqui Solís es ingeniero petroquímico de profesión, sin embargo, decidió estudiar Medicina y hoy es pediatra intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del INSN. Él sintió que su verdadera vocación era servir a los demás. Durante la pandemia no dudó en ponerse en la primera línea y atender a los menores que llegaban en estado crítico, sobre todo, aquellos afectados por el virus.

Ese esfuerzo y perseverancia de superación se ve reflejado ahora que su hijo mayor sigue sus pasos en la medicina y su hija adolescente también muestra interés, solo falta el menor que aún es muy pequeño.

El pediatra Aristóteles Conqui .

CIRUJANO

El área quirúrgica también ha tenido un importante trabajo durante esta emergencia sanitaria, por ello adecuaron sus protocolos para la atención de pacientes Covid-19. Gastón Cadillo La Torre es médico asistente del servicio de Cirugía General. Es padre de un niño y una niña, quienes al llegar a casa ya conocen cuál es la rutina a seguir antes de abrazar a papá. Asimismo, indica que la calidad humana en la atención no ha disminuido a pesar de la pandemia, pero si están más atentos a cumplir las medidas de bioseguridad al momento de ingresar a sala de operaciones.





