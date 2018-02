Melania Urbina: "Puedo ser sexy cuando quiero" [VIDEO]

Después de 15 años, Melania Urbina vuelve como la ‘Chica Dinamita’ en la secuela ‘Django: Sangre de mi sangre’, papel que interpreta con mucho orgullo porque -afirma- es un personaje que marcó su vida. Mientras saborea el éxito, alista un viaje de ensueño para su hija Lucía, que pronto estará de cumpleaños.



El amor es...

La energía que mueve el mundo.



¿Estás enamorada? ¿De quién o de qué?

De mi carrera, de mi profesión, de mi hija, de mi vida.



Un deseo cumplido...

Conocer París.



Tacos o zapatillas...

Zapatillas.



¿Te pareces en algo a la ‘Chica Dinamita’, a quien interpretas en la película ‘Django: Sangre de mi sangre’?

Si salió de mí, algo debo tener.



¿Cuál fue la escena más difícil?

Todas las escenas de ‘Django: Sangre de mi sangre’ fueron difíciles.



Un actor con el que te gustaría tener un romance de ficción...

Norman Reedus, el actor de ‘The Walking Dead’.



¿Qué nombre le pondrías a tu libro autobiográfico?

No sé, es muy complicado.



Carnívora o vegetariana...

Vegetariana.



Defínete en tres palabras.

Chancona, ordenada y neurótica.



Un director con el que te gustaría volver a trabajar...

Frank Pérez Garland, Aldo Salvini, son muchos.



La persona más antipática de la televisión...

Paso.



¿Te consideras sexy?

Cuando quiero, puedo serlo.



¿Hay algún personaje que no harías?

No, creo que no.



De niña querías ser...

Actriz.



Un personaje que te marcó por siempre...

La ‘Chica Dinamita’.



Una pesadilla recurrente...

Que hay tsunami y yo estoy atrapada en un acantilado.



Tu ritual de belleza nocturno es...

Quitarme el maquillaje siempre y mi único ritual de la vida es usar bloqueador solar todo el año.



Si tuvieras superpoderes para resucitar a un personaje, ¿a quién sería?

A Gustavo Cerati.



¿Crees en la suerte?

No, el azar no existe.



¿Ingresarías a la política?

No.



¿Volverías a interpretar el personaje de la mujer que se enamora de un hombre menor que ella?

Sí, como cualquier otro personaje, no tengo ningún prejuicio.



Una meta que esperas alcanzar en el 2018...

Hacer un viaje muy especial con mi hija (Lucía) por sus 15 años.