Si luego de haber terminado una relación, tu expareja no se cansa de hablar de ti, revela secretos que le confiaste, te desacredita frente a otras personas y hasta te inventa relaciones que perjudican tu reputación, ¿sabías que está cometiendo un delito?

Él estaría incurriendo en la difamación, figura legal que, según la doctora María del Carmen Barragán, se encuentra tipificada en el artículo 132 del Código Penal peruano y que ocurre cuando alguien te atribuye, ante varias personas, un hecho o una cualidad que perjudica tu reputación.

“Para la ley no es lo mismo que tu exnovio diga que ‘no sabías cocinar’ o ‘jamás limpiabas la casa’ (dado que ello no mancha tu honor), a que mencione que andas con varios hombres a la vez, eres una oportunista o tienes una vida licenciosa (libre, atrevida, disoluta e inmoral, de manera especial en lo que hace referencia al aspecto sexual), lo que sí configura el delito”, aclara la abogada en el Nº 100 de la revista +Mujer de Trome.

DENUNCIA

Puedes denunciar difamación ante el juzgado penal de tu jurisdicción, siempre que tengas tres testigos y ellos puedan dar fe de que tu expareja disminuye tu valor como persona ante otros. La situación se agrava si él comete la difamación por un medio de comunicación (incluye a las redes sociales) o te atribuye un delito.

Esa persona está incurriendo en un delito. Foto: Escuela de Imagen Integral Marina Mora.

“Si asegura, por ejemplo, que ahora tienes dinero porque estás con un hombre con quien te dedicas al contrabando o haces otro negocio turbio, estaría también cometiendo el delito de calumnia”, señala.

SANCIÓN

El juez tomará en cuenta las declaraciones de los testigos, a quienes se les hará varias preguntas de modo que se compruebe de que no han sido manipulados, el tiempo de agravio y si hay o no calumnia de por medio. El magistrado sancionará al difamador con días-multa (28.3 soles por día, que es el resultado del sueldo mínimo vital entre 30 días) o con pena privativa de libertad no mayor de 2 años, porque nadie tiene derecho a dejarte ‘mal parada’ con información incorrecta.

DATOS

* El difamador puede pagar de 90 a 120 días- multa. Y si el delito se cometió en un medio de comunicación, asciende de 120 a 365 días-multa.

* Si entre el difamador y la agraviada hay hijos de por medio, el juez tomará en consideración si los menores han sido testigos de palabras ofensivas, aunque no los cite.