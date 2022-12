Cómo reaccionarías si un día llega tu hija y te dice: ‘Mamá... tengo enamorado, mañana vendrá a la casa’. Primero te quedarás fría de la impresión y luego la bombardearás con preguntas al estilo ‘sherlock Holmes’. aunque esta reacción parece comprensible en padres que cuidan mucho a sus hijos, no siempre es lo más recomendable.

Según el psicólogo clínico Fernando Lamas , esta actitud no solo logrará asustar a tu princesa, sino también debilitará la confianza que ella tiene en ti. si no sabes cómo actuar, el experto te aconseja lo siguiente:

1. NORMALIZA LA SITUACIÓN. No hagas demasiado grande o pomposo el hecho de conocer al enamoradito de tu hija. si lo haces, ella se sentirá avergonzada. Es mejor tomarlo con calma, pero sin restarle importancia.

2. HABLA CON TU ENGREÍDA. Pregúntale qué le gusta de su chico. Hazlo pausadamente para que no suene como un interrogatorio. si te responde con: ‘ay, mamá. no quiero hablar de eso’, no insistas en ese momento, otro día retoma la conversación de manera amena.

3. EVITA LAS CRÍTICAS DURAS. A veces, sin darte cuenta, tus comentarios sobre ese muchacho pueden sonar muy severos y negativos. Controla tus palabras y, si algo no te gusta de él, vigílalos sutilmente.

4. CUÉNTALE CÓMO FUE TU EXPERIENCIA A ESA MISMA EDAD. Pero hazlo de forma positiva. no vayas a decir que te fue fatal, que te causó mucho dolor o que eso les pasa a todas las personas. No se trata de atormentarla, sino de guiarla.

5. SÉ UN EJEMPLO PARA ELLA. Como te llevas con tu pareja en casa también influirá en su desarrollo emocional. si tu hija ve constantes discusiones y peleas, tendrá un mal concepto de las relaciones y pensará que a ella también le espera lo mismo.

EN EL MOMENTO

Cuando el chico visite tu casa, no lo mires fijamente de pies a cabeza y evita preguntar demasiado. Actúa con naturalidad, puedes comentar sobre una noticia del día que viste en la TV o pedirle que te ayude con algunas cosas.

Consejos para evitar la monotonía en tu relación

El estancamiento en la pareja es una situación desagradable en la que ninguna relación debería estar inmersa, porque ya no hay ilusión, pero sí dudas, aburrimiento y hartazgo con respecto al ser amado.

“Esta situación sucede por dos factores, principalmente el tiempo y el tipo de relación que tienen. Cuando un noviazgo lleva más de ocho años sin dar el siguiente paso se vuelve rutinario y se pierde la ilusión, de igual forma en un matrimonio. Peor aún cuando hay conflictos, rutinas y mentiras”, explica el psicoterapeuta de familias y parejas Eden Castañeda.

Ante esto, nos brinda algunos consejos para evitar que la relación se quede en un punto muerto:

♦Nunca hay que ser incondicionales a la pareja porque quien lo hace se vuelve invisible frente al otro.

♦La relación debe alimentarse constantemente con detalles y salidas, así se tengan hijos.

♦El amor es importante, pero no es suficiente para mantenerse unidos. No hay que dejar de lado el respeto, la comunicación y la empatía.

♦Tampoco hay que asumir que el otro es eterno y siempre estará a nuestro lado. El vínculo se debe cuidar día a día.

♦También es importante que creen proyectos juntos para que se mantenga la motivación e ilusión de los primeros años.

