¿Qué hacer si mi hijo no crece?

POR: MARIELA CELIS



Esta es una de las preocupaciones más habituales de los padres. De pronto, consideran que la estatura de su hijo no corresponde a la de un niño de su edad. ¿Tendrá acaso un problema con la hormona de crecimiento? Cecilia Solís-Rosas, endocrinóloga de la Clínica Javier Prado, señala que no necesariamente.



En la mayoría de casos, la parasitosis y la mala nutrición son los dos principales factores que retardan un normal crecimiento. "Un menor que no consume proteínas de origen animal (carnes, huevo y leche) y vegetal (soya, quinua, avena, maca y menestras) y no se le desparasita, lógicamente tendrá deficiencia de vitaminas y minerales y su estatura tardará, incluso, a alcanzar a la de sus padres", indica.



La baja estatura también puede deberse a trastornos en la glándula tiroidea, que se ubica en el cuello y entre sus muchas funciones regula el desarrollo.



Consejos



Además de una dieta rica en proteínas, también cuida que tenga un sueño reparador, ya que la liberación de la hormona de crecimiento es mayor durante la madrugada y si hace ejercicios por la mañana, mejor. La hormona estará activa por más horas y tu niño dará el estirón esperado.