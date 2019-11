'Mi hijo anda todo el día con el celular, es como si fuera una extensión de su mano. Ni en el almuerzo lo suelta. Ya hablé con él y no me hace caso. No sé cómo manejar la situación' Vilma, 42 años.



Gracias al fácil acceso a Internet, la mayoría de jovencitos están pegados al celular todo el día, ya sea actualizando su perfil en la redes sociales, viendo fotos o videos, o comentando las publicaciones de sus amigos. Para el psicólogo y psicoterapeuta Walter Dávila More no está mal que el adolescente use la tecnología para entretenerse, el problema surge cuando se convierte en una conducta adictiva.



"Podemos hablar de adicción cuando el chico empieza a experimentar trastornos de ansiedad, nerviosismo, agresividad, así como cuadros de estrés al no tener el móvil, su objeto más preciado, en sus manos. O al no poder revisar sus redes sociales. Este es un problema serio que debe ser tratado por los padres inmediatamente y, si es posible, con terapia psicológica', sugiere el director de la Escuela de Desarrollo Personal Supérate.



Adicto al celular.

QUÉ HACER

- Motívalo a hacer actividades al aire libre contigo o con sus amigos. Pueden ir a montar bicicleta, a patinar, a la playa, de paseo... busca aquel pasatiempo que le guste.



- Recuérdale que debe cumplir con sus tareas del hogar, como tender su cama, lavar los platos que usa, ordenar su ropa, sacar a pasear a la mascota.



- Si no hace caso a nada de lo que le digas, busca ayuda. Cuando hay una adicción, es necesaria la presencia de un psicólogo para orientarlo a él y a ustedes. ​

Motiva a tu hijo a que realice actividades al aire libre, como manejar bicicleta.

PREVENCIÓN

- Déjale claro que el celular no se usará cuando estén en el comedor, cuando esté haciendo sus tareas o cuando estén reunidos en familia. Predica con el ejemplo.



- Establece horarios para que use el móvil en casa. Puedes plasmarlo en un papel y pegarlo en una zona visible, como en la puerta del refrigerador o de cuarto. Adviértele que si no cumple, recibirá una sanción.

¡CUIDADO!

No le arrebates el aparato bruscamente ni digas con voz de militar: 'No volverás a usarlo, ¡he dicho!'. Esta táctica no funcionará, solo perderás tu tiempo y reforzarás su rebeldía.



