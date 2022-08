¿Revisando el historial de la PC o laptop de tu hijo descubriste que ve pornografía? Tranquila, respira unos segundos y recuerda que es un adolescente, por lo tanto, tiene mucha curiosidad en diferentes temas, sobre todo, el sexual. Seguro te estás preguntando y ¿ahora qué le digo?, ¿cómo hablo con él?

En la edición Nº 110 de la revista +Mujer de Trome, Eva Caballero, psicóloga del portal Salud en Casa, ofrece los siguientes consejos:

* Ten una actitud serena. No le digas con cólera y gritando: ‘Ya descubrí que ves pornografía’ o ‘eres un pervertido’. No necesitas avergonzar ni ofender así a tu hijo. Siéntate con él y dile que sabes que ve este tipo de material, pero que entiendes que fue por curiosidad y que si tiene alguna pregunta, puede hacértela.

* Dialoga. Cuando hables con tu hijo explícale que las imágenes o videos pornográficos no reflejan un encuentro sexual normal, ya que este acto es positivo y saludable siempre que se realice con amor, a la edad adecuada y con el pleno consentimiento de ambos.

El sexo y el amor son cosas bellas, y los padres deben ayudar a sus hijos a alcanzar la felicidad futura explicándoles que las imágenes que ven no representan la vida real. Foto: iStock.

* Sé prudente. No lo señales a cada rato por haber visto pornografía, ni en forma de broma y mucho menos frente a algún amigo o familiar. Ese tema debe quedar entre ustedes.

* Usa la tecnología. Si aún no la tienes, instala en la PC, tablet, laptop o smartphone el control parental para que puedas restringir ese tipo de páginas.

* Busca ayuda. Si sientes que no puedes manejar esta situación por ti misma, acude a un psicólogo.

DATITO

- Si entraste a su cuarto y lo sorprendiste viendo porno, no te escandalices, pero tampoco te hagas la desentendida. Pregúntale, ‘hijito, qué estás haciendo’. Si no responde en ese momento, no lo presiones. Dile: ‘Deja eso, luego hablaremos del tema. Ahora necesito que me ayudes en tal cosa’. Y no postergues tanto la conversación.

