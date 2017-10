'Mi pareja me agredió ¿ahora qué hago?'

Somos una sociedad permisiva con laviolencia contra la mujer. Se asume que ella tiene que callar y aguantarlo todo para no quedarse sola o por el supuesto ‘bienestar’ de la familia, pero no es así.



Si tu pareja te agrede, la doctora María del Carmen Barragán te aconseja acudir de inmediato a la comisaría. El agente policial, lejos de soltar frases como ‘qué le habrás hecho’, está en la obligación de recibir ladenuncia por violencia familiar, solicitarte una prueba médica y psicológica, y, en un plazo de 24 horas, comunicar lo sucedido al juzgado de familia.



LEY MÁS DRÁSTICA

Una vez que la acusación llega al juzgado, esta institución tiene 72 horas para citarte a ti y a tu pareja a una audiencia. “A partir de diciembre de 2015, fecha en que se promulgó la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley 30364), el proceso se ha agilizado, a fin de que la víctima encuentre justicia prontamente, y las penas son más drásticas”, menciona.



Acude a la comisaría más cercana. Acude a la comisaría más cercana. AGENCIAS

ANTE EL JUEZ

Durante esta audiencia, el magistrado revisará los resultados de los exámenes médicos, te otorgará las medidas de protección (retiro del agresor del domicilio e impedimento de acoso) y según la gravedad de las lesiones, sentenciará:



* Si las agresiones te significaron un descanso médico mayor de 10 días y menor de 30, el acusado tendrá una pena privativa de libertad de 2 a 5 años.



* En caso de que las lesiones fueran graves y tu recuperación supere los 30 días, la sanción asciende hasta los 8 años de cárcel.



* Pero si además, el hecho de violencia terminó en feminicidio, la pena será superior a los 15 años.



* De 25 a más años de cárcel es la sanción que reciben aquellos que agreden a una mujer embarazada o menor de edad.

Recibe medidas de protección. Recibe medidas de protección. AGENCIAS

MÁS DATOS



* Antes, la ley planteaba la figura de ‘lesiones leves’ por violencia familiar. Eso ya no existe en el Código Penal peruano. Ninguna agresión es considerada una falta, ahora es un delito.



* El agresor que no quiera asistir a la audiencia será conducido por la policía de grado o fuerza.



* En caso de que la mujer no desee acudir a la comisaría, puede ir a los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer, donde también le tomarán la denuncia, la asesorarán y llevarán su caso al juzgado.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.