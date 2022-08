Al inicio de la relación, ver que tu pareja es muy familiar te da cierta tranquilidad y hasta alegría. Pero esto cambia cuando notas que para tomar cualquier decisión necesita consultarles a sus padres o hermanos, que durante el día llama más a su mamá que a ti y que considera más importante la opinión de su familia que la tuya.

Ahora ya no solo es que tu pareja sufra de ‘mamitis’, sino que prioriza a toda su familia antes que a ti. No hace ni deshace en la relación sin antes preguntarle a sus hermanos qué piensan. Tranquila, porque la incomodidad que sientes no es producto de tu imaginación. Está más que justificada y un especialista nos explica las razones.

“Ni siquiera hay la necesidad de que los padres o hermanos estén presentes, simplemente los menciona en las conversaciones. Y cuando esta dependencia emocional es repetitiva, agota la relación y es una causa muy común de divorcio”, advierte el psicólogo y terapeuta Daniel Molina.

“Es totalmente normal que te incomode esta actitud porque no te está dando el lugar que te corresponde y te sientes desplazada. Tienes que hablarlo cuanto antes, solucionarlo o tomar una decisión radical”, agrega.

El especialista brinda cinco tips que te ayudarán a mejorar esta situación:

1. No quieres alejarlo de su familia

Quizás él o ella piensan que lo tuyo solo son celos y lo que realmente buscas es que ya no pase tiempo con su familia. Hazle entender que no quieres eso, solo que te dé el lugar que mereces.

2. Sé sincera

Dile cómo te está afectando su conducta y que ya no piensas seguir tolerando esa actitud. Ojo, es muy importante que no sea una conversación cualquiera, sino una definitiva, donde abrirás tu corazón y serás lo más honesta posible.

3. Planes de pareja

Organiza salidas románticas y divertidas que reaviven la química entre ambos. Recuérdale lo bien que la pasan estando juntos. Trata de que sea a lugares que les traiga recuerdos.

4. ¡Pon límites!

Déjale muy claro que las discusiones o problemas de pareja se resuelven entre ustedes. Ningún tercero (salvo un especialista) tiene por qué intervenir u opinar.

5. Toma decisiones

Si después de todo esto, notas un cambio, entonces van por buen camino. Caso contrario, todo sigue igual, es momento de tomar decisiones radicales que cuiden tu salud mental. ¡Priorízate!

Sabías que...

El apego excesivo hacia los progenitores en edades adultas ocasiona vínculos relacionados al sufrimiento y el fracaso. Además, es un síntoma de inmadurez emocional. Ten cuidado y mantente alerta. No es sano estar en una relación así.

