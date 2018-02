Parejas. Hay hombres que al perder su empleo vuelcan su frustración hacia su familia, mostrándose irritados y malhumorados en todo momento. Entonces, ¿qué puedes hacer para apoyar a tu pareja en estos difíciles momentos? Para la psicoterapeuta de la Clínica Ricardo Palma, Carmen Bravo de Rueda, debes tener en cuenta lo siguiente:



1. Evita los reclamos. No sueltes frases como: ‘Qué habrás hecho para que te botaran’ o ‘Ni el trabajo pudiste cuidar’. Esto en vez de ayudarlo, lo hunde más. Recuérdale sus cualidades y bríndale palabras de aliento a tu amado como: ‘No te preocupes, saldremos de esta’ o ‘Ya verás que pronto conseguirás un nuevo empleo’.



2. Busquen juntos. Ayúdalo a fortalecer sus habilidades en su hoja de vida (CV) y a buscar trabajo a través de las páginas webs, periódicos o amistades. Tu apoyo será muy reconfortante para él, pues sabrá que no está solo en esto.



3. Hazle ver sus errores. Después de unos días, pregúntale por qué cree que lo despidieron. Es importante que él mismo evalúe las causas de su cese. Si tuvo errores podrá superarlos para no volver a cometerlos.



4. Reajusten gastos. Hasta que consiga trabajo deberán evitar ciertos gastos como las salidas (al cine o restaurantes) y la compra de ropa o electrodomésticos.



5. Ten paciencia. Muchas veces conseguir empleo no es tan sencillo, no te estreses.



TIPS:

- Para evitar abrumarlo, se le puede sugerir que tome unos días a fin de que se relaje y luego empiece su búsqueda con fuerza.



- Mientras esté desempleado dile que divida su tiempo entre buscar trabajo y ayudarte en los quehaceres del hogar.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.