Cuando se inicia una nueva relación no siempre es fácil aceptar el pasado sentimental de la pareja, y menos aún en tiempos de redes sociales, donde todo queda registrado. Lo más lógico es que, para dar vuelta a la página, se deshagan de todo lo referente a relaciones pasadas, pero ¿qué sucede cuando tu galán no borra las fotos de él y su ex en elFacebook?

El psicólogo y especialista en parejas, Antonio Timoteo, recomienda primero no dudar en expresar incomodidad. Si es tu caso, transmítele tu molestia y pídele que las elimine. Tal vez tu pareja ni se acuerda que las tiene guardadas en facebook.

También, sugiere el especialista, preguntarle por qué las conserva. “Si no es claro con sus motivos, tal vez aún no ha superado del todo esa etapa, y será necesario que se sincere consigo mismo y aclare sus sentimientos”, añade.

SABÍAS QUÉ...

Eliminar todo rastro digital de la felicidad compartida en el pasado puede ser liberador.

