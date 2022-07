POR: Estefany Valladares

Soñaba con ser bailarina profesional, pero a raíz de un dolor muy fuerte de espalda que terminó siendo escoliosis, Andrea Micaella Fernández Cárdenas (23) tuvo que abandonar su deseo y fijarse nuevas metas. Se dedicó a animar fiestas infantiles y desde el 2020 practica lucha de brazos.

Actualmente es campeona nacional en este deporte liderado por hombres y una dulce amiga de los niños. Ha sufrido de bullying cuando era niña y hoy les demuestra a todos que con disciplina y coraje se puede superar cualquier obstáculo. Además, dice que no descansará hasta ser campeona mundial.

¿Cómo te animaste a practicar la lucha de brazos?

Tengo amigos que son atletas y cuando los vi entrenar me fui interesando por este deporte. Al comienzo fue muy difícil. Aunque no lo crean, se necesita un entrenamiento especial.

¿Alguna vez habías entrenado con esa intensidad?

¡Jamás! Yo era bailarina, luego me retiré y como animadora infantil lo máximo que hacía eran coreografías. Ahora entreno todos los días.

Cuéntanos cómo empieza y termina tu día.

Me levanto a las 5 de la mañana, salgo a correr media hora, tomo desayuno, voy al gym dos horas, regreso a la casa a cocinar, entreno otras dos horas, y después hago ejercicios focalizados.

¿Necesitas una alimentación especial o también te das tus gustitos?

Claro que sí. Me encantan los postres, sobre todo el pie de limón. Felizmente este deporte te permite comer carbohidratos. No es solo lechuguita, ja, ja, ja.

Me decías que tienes una cábala antes de competir…

¡Sí! Media hora antes de jugar como un chocolate. ¡Es una cábala dulcera que no falla!

Entrena todos los días y ya se acostumbró a esa intensidad.

Se cree que es un deporte masculino, ¿alguna vez te has sentido discriminada?

Muchas veces. Y supongo que mis compañeras igual (hay cerca de 21 atletas mujeres de lucha de brazos en Lima). A veces me dicen “ah, tú ganas porque tienes brazos de hombre, pues”. Al inicio me enojaba.

¿Cómo hace una atleta de fuerza para tener sensibilidad con los niños?

Es que tengo dos personalidades ja, ja, ja. En el deporte descargo muchas cosas, y en las fiestas me divierto. Además no soy tan grande, entonces el físico no me ha traído problemas.

Pero otra parte de tu cuerpo sí te ha traído problemas, ¿cierto?

Sí. Tengo muchos vellos en los brazos y de niña me hacían bullying por eso. Me decían ‘hombre lobo’. No te imaginas todo lo que hice para sacarme estos pelos.

Y les callaste la boca, porque ahora tus brazos te han llevado a ser una gran atleta.

¡Eso! Y es que aprendí a amarme. Ahora no pararé hasta ser campeona mundial.

¿Qué les dirías a todas las adolescentes mujeres que quieren ser deportistas como tú?

Hay mucha discriminación, pero eso no puede frenarte de tus objetivos. Al contrario, tiene que ser tu motor. Recuerda que la motivación solo dura tres días, lo demás es disciplina y constancia.

