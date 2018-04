Michela Elías nos cuenta cuál es su mayor virtud [VIDEO y FOTOS]

A pesar de su delgada figura, la combatiente Michela Elías es una chica física y emocionalmente fuerte. Además, se define como una persona única, divertida y fuera de lo común. Ella responde a nuestro cuestionario, en el que también confiesa que su amor platónico es Nick Jonas.



El amor es...

El motor de todo.



Un sabor que te recuerde a tu infancia...

Algodón dulce.



Un país que te gustaría conocer...

India.



Una joya que siempre usas...

Ya no puedo usar aretes, porque un compañero en ‘Combate’, de casualidad, me rompió el huequito de la oreja y ahora debo usar solo collares o mi pulsera de los deseos.

El mejor regalo que te pueden hacer...

Una carta o algo hecho con las manos. Eso es más valioso porque se han tomado el tiempo de hacerlo.



Quererte a ti misma es...

Lo máximo, si tú no te quieres, nadie más te va a querer.



El divorcio es...

Doloroso, pero a veces necesario.



¿Has sufrido discriminación alguna vez?

Sí, porque la discriminación no es solo por el color de piel. Yo he sufrido discriminación por ser como soy.



Tu mayor virtud...

Mi sentido del humor.



Tu peor defecto...

Ser demasiado confiada.

¿Con qué cantante o actor te gustaría cenar?

Nick Jonas, es mi amor platónico.



La persona más alegre que conoces es...

Mi sobrinita de cinco años, Emiliana.



Si pudieras conceder un deseo, ¿a quién sería?

A mi mamá.



¿Qué personaje te gustaría interpretar?

Marilyn Monroe.



¿Un color que no hay en tu guardarropa?

El neón.



Tu perfume favorito...

Cualquiera de Victoria Secret.



Defínete en tres palabras...

Única, divertida y fuera de lo común.



¿Perdonarías una infidelidad si sabes que de verdad te ama?

Tendría que conversar mucho.



Un deseo por cumplir...

Viajar por el mundo con mi mamá.