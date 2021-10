Fidel Medina (47) es un ingeniero electrónico que durante varios años trabajó como profesor de matemática. También es pastelero, pero debido a la pandemia cerró su negocio y volvió a los números, esta vez desde una plataforma totalmente nueva: TikTok. Es así como este vecino de Surco se convirtió en ‘El Profe Fidelito’, quien ya cuenta con cerca de tres millones de seguidores en dicha plataforma.

Profesor Fidel, está a poco de conseguir los 3 millones de seguidores, ¿cómo se siente?

Más que la fama, yo me siento feliz porque estoy contribuyendo con mi país. Y gracias a esta iniciativa varios colegas se han animado a abrir su TikTok. La idea es que los niños y jóvenes del Perú aprendan y empiecen a querer el curso de matemática.

¿Usted fue el pionero?

Sí, fui el primero en salir a enseñar en TikTok.

'El Profe Fidel' es el engreído de tik tok. (Foto: GEC)

¿Por qué le tenemos ‘terror’ a los números?

Los padres predisponen a sus hijos y les dicen que las matemáticas son feas. Después los profesores tenemos que luchar contra eso.

¿Antes de volverse tiktoker sabía de la existencia de esta red?

No, no la conocía. Uno de mis hijos me dijo que había una plataforma que era muy exitosa y todos estaban prendidos.

¿Cómo decide abrir una cuenta?

Abrí el TikTok en abril del año pasado, en plena cuarentena, cuando mi negocio de pasteles estaba paralizado y mis hijos empezaban sus clases virtuales. Ellos me decían que no entendían las clases de sus maestros y tampoco sus amigos. Así empecé a hacer videos para todos.

Entonces, empezó con sus hijos como alumnos...

Su esposa y sus hijos lo ayudan a grabar sus videos. (Foto: GEC)

Sí. Al principio solo tenía tres seguidores: mis dos hijos menores y mi esposa (risas). Así estuve por semanas. Hacía entre cinco y 20 videos diarios. Era también una manera de desestresarme.

¿Cuál fue el primer video que subió?

Cómo multiplicar en una línea. Y me demoré tres horas en hacerlo. Era muy difícil ponerlo todo en un minuto.

¿Se graba solo?

No, mi esposa o mis hijos me ayudan.

¿Cómo divide sus facetas de pastelero y tiktoker?

En las mañanas estoy en la pastelería ‘Juancho’ y en las tardes soy tiktoker. La repostería también tiene su toque de matemática. Para las cantidades de una receta hay que ser exactos.

¿La gente que va a comprar a la pastelería lo reconoce?

Sí, a veces me dicen: ‘¿Usted es el que vende pasteles o es el profe Fidelito?’. Yo solo me río, me piden fotos y me siento muy halagado.

Ha creado una aplicación...

Se trata de ‘Mi Profe Pe’, una app por la que pueden solicitar clases virtuales de profesores.