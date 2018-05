Milagros Leiva sostiene que ser mamá es "la mejor bendición" [VIDEO y FOTOS]

Mañana celebrará su segundo año como madre. La destacada periodista Milagros Leiva hizo un alto a su recargada agenda de trabajo para responder de buena gana a nuestro cuestionario, revelando que su sueño es algún día conducir un programa concurso.



El amor es...

Luz, impulso, motor, es todo.



Ser mamá es...

Un milagro, la mejor bendición.



¿La maternidad te cambió la vida?

Totalmente, me ha hecho ser una mejor persona y me enseña cada día a ser más tolerante y paciente. Dios me ha bendecido.



¿Cómo celebras el Día de la Madre?

Con mi madre y mis hijos, juntos y felices. Soy una hijita de mamá y adoro serlo.



¿Por qué elegiste el nombre de tus bebés?

Antonia, porque leí la novela ‘Memorias de Antonia’, una mujer muy fuerte, guerrera; y Joaquín, en homenaje a uno de los hombres que más amé en esta vida y que, lamentablemente, se fue.

Levantarte a las 4 de la mañana es...

Trabajar por mis hijos.



Una ilusión...

Ver crecer a mis niños. Llegar a viejita con todas mis facultades y verlos hechos y derechos.



Tu peor pesadilla...

Que algo malo les pase a ellos.



Tu alimentación se basa en...

Eliminé el azúcar de mi vida, trato de comer saludable.



El color que abunda en tu clóset...

Blanco, negro y rojo.



Si supieras que te quedan 48 horas de vida, ¿qué es lo que no harías?

Dormir.



El matrimonio es...

Una apuesta.



Si no fueras periodista, serías...

Cantante o actriz.

¿Tienes un héroe de carne y hueso? ¿Quién es?

El doctor Ernesto Escudero, que ayuda a mujeres con plata o sin plata a convertirse en madres. Él me ayudó durante seis años y lo logré. Es mi héroe.



Un sabor que te recuerde tu infancia...

Pan tostado con huevo, helado de chocolate y leche asada.



Tu perfume favorito...

Tiffany.



¿Zapatos o carteras?

Ambos.



¿Crees que existe el amor a primera vista?

Sí.



¿Por qué eres periodista?

Porque quiero ayudar, por eso soy justiciera, me solidarizo con las personas.



Si pudieras regresar a una etapa de tu vida, ¿a cuál sería?

A los 5 años en Huancayo con mis padres y hermanas, jugando.



Defínete en tres palabras...

Perseverante, creyente y apasionada.



Un sueño...

Convertirme en conductora de un programa concurso, porque me encanta cantar y bailar, me verán en el cine en ‘Soltera codiciada’. Yo soy muy lúdica.