Milett Figueroa en infartante sesión de fotos para la Revista +Mujer [FOTOS Y VIDEO]

A punto de cumplir veintisiete años, la actriz Milett Figueroa da una de sus entrevistas más sinceras y muestra su lado más sensual en la última edición de la revista +Mujer de Trome.



Elogiada por su participación en el musical 'Pantaleón y las visitadoras', Milett pasa por un gran momento profesional que -al parecer- impide que le borren la sonrisa que le caracteriza.



En esta entrevista, hace un repaso por su carrera artística, además habla del amor y todo lo malo que le tocó vivir cuando un video íntimo circuló por las redes sociales.



"Lo peor que me ha sucedido. Fue algo que así como me sucedió a mí, le pudo haber ocurrido a cualquier actriz o mujer. Ahora veo mejor en quién confiar y en quién no, porque una nunca espera que alguien haga algo tan feo", manifestó.



Con un look deslumbrante, la modelo reconoce que tiene sus imperfecciones y que si ha recibido críticas fue porque en su momento las permitió, a lo que añadió "no salía a responder, prefería concentrarme en mi trabajo".



Figueroa afirma que el amor sigue siendo especial para ella, algo en lo que cree firmemente.



Lee la entrevista completa en la revista +Mujer de Trome.

A solo 1 sol.

Milett Figueroa protagonizó deslumbrante sesión de fotos para la revista +Mujer de Trome.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.