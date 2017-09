Consejos de amor: "Mi novia me dejó por un chisme"

Mira hijito:

Es sabido que la confianza es lo más importante en una relación y si tu pareja no creyó en ti, es mejor dar un paso al costado y seguir adelante. Haces bien en darte una nueva oportunidad. Estoy segura de que tu carta tendrá respuesta y podrás tener una linda relación. Mucha suerte.



MARIO (33).- Estimada doctora Carmen, le cuento que por culpa de chismes he pasado momentos duros en mi vida. Hace un par de meses, mi exnovia terminó conmigo porque creyó el rumor de que la engañaba con una compañera de trabajo. Pese a que le insistí demasiado hasta la humillación, no creyó en mí. He decidido dejar atrás ese episodio y conocer a una linda señorita de noble corazón y espíritu sensible para olvidar esta triste historia. Las damas interesadas en iniciar una linda amistad me pueden escribir a: marioavenhb@gmail.com