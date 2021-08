Steffany Mongrut Padilla (30) es ejemplo de fuerza, constancia y seguridad. Esta diseñadora gráfica de profesión ha vencido situaciones adversas y ahora nos da un ejemplo de amor propio y aceptación. Ella es la actual Miss Curvy Lima Norte y confía en lograr el título nacional.

Steffany, ¿cómo te animaste a participar?

Siempre quise participar, pero recién este año pude lograrlo. Fuimos 100 candidatas y solo quedamos 33. A mí me dieron la banda de Miss Curvy Lima Norte 2021. En octubre será el concurso final.

¿Siempre te interesaron los concursos de belleza?

Sí, siempre me llamaron la atención. Me encanta ver los concursos de belleza y los desfiles, es más, yo quería incursionar en pasarelas, pero me daba ‘roche’ por los estereotipos que siempre vemos en la televisión.

¿Y qué te hizo cambiar?

Aprendí a amarme tal y como soy, y a entender que no son importantes los comentarios de otras personas, sino solo los tuyos, porque nadie sabe lo que pasas. Además, soy una vencedora.

¿Tu contextura siempre fue gruesa?

No, yo era de contextura normal. Pero cuando tenía 25 años me quitaron un ovario. Me dijeron a esa edad que nunca tendría hijos. Entré en una fuerte depresión por todo lo que pasaba y empecé a comer más.

Ahora tienes un pequeño…

Sí, pese a todo lo que me dijeron los doctores, salí embarazada hace unos años.

Y, ¿cómo te sientes al respecto?

Ahora solo miro hacia adelante. Cuido mi salud, me alimento bien, tengo a un nutricionista, gastroenterólogo y endocrinólogo. Soy feliz con mi panza y mis estrías.

¿Alguna vez te han hecho un comentario ofensivo por tu peso?

Sí, claro. Pero no respondo. Porque es darle importancia a algo que no la tiene. Nadie sabe mis batallas, ni ando con un cartel diciendo que tengo resistencia a la insulina. Además, los estereotipos ya pasaron de moda.

¿Cuánto pesas?

La verdad no me he pasado, pero estoy bien de salud (risas).

¿Es fácil encontrar ropa bonita para tu talla?

Hace unos años era muy difícil, pero ahora ya no. Hay un gran mercado de marcas que trabaja con tallas plus size. Ahora puedes encontrar desde lencería preciosa hasta vestidos de gala.

¿Algún mensaje que le quieras dar a las jovencitas?

Sé que la nueva generación está creciendo sin los estereotipos de antes, pero no es tarde para decirles que no está bien criticar un cuerpo, porque detrás de una ‘gorda’ o una ‘flaca’ hay una persona valiosa.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Instagram como: @stefymongrut_oficial y también en las redes oficiales del Miss Curvy Perú.

