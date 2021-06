La comodidad y funcionalidad son los dos pilares por los cuales se rigen las tendencias de este otoño invierno que se presenta diferente. El 2020 nos ha cambiado a todos en muchos aspectos, hoy podemos decir que las personas han evolucionado a la hora de comprar, ya que buscan prendas y complementos más duraderos y a la vez versátiles.

No vamos a negar que incorporar piezas nuevas a nuestro armario siempre nos hace ilusión. Pero esta temporada lo haremos de una manera más consciente dada la coyuntura. Las tendencias que definirán el estilo de las personas durante los próximos meses completarán los armarios a la perfección. Es por eso que los expertos de Ripley están seguros de que cada prenda de las mejores marcas podrás encontrarlas en la plataforma de Ripley.com.pe y te durarán más de una temporada.

A continuación, te presentamos la amplia variedad en prendas que los expertos recomiendan que deben ser un must en tu armario.

Comodidad absoluta: Definitivamente si eres de los que aman la comodidad y el estar abrigados, este es tu año. Los joggers y buzos vuelven para ser la opción ganadora del día a día para esta temporada. Poleras oversize junto a los pantalones jogger, completarán tu estilo a partir de ahora y no pueden faltar en tu armario. Los colores serán una explosión en tus outfits ya que marcarán la personalidad de quien los usa.

Tendencia de Otoño - Invierno 2021.

Abrigo con estilo: ¡Levante la mano los que aman estar abrigados!, pues las sobrecamisas son las ganadoras en el estilo oversize para esta temporada. Además de ser holgadas, te permitirán llevar tantas capas como quieras, y lo mejor que van con todo. Es la versatilidad en una prenda.

Las sobrecamisas están en tendencia.

Todo por el denim: Tener un par de jeans que nos favorezcan es uno de los primeros pasos a tener en cuenta cuando hacemos cambio de prendas en nuestro armario. Esta temporada este será uno de los pasos más importantes, pero a esto le tenemos que añadir alguna camisa del mismo tejido. Los modelos anchos, skinny, rectos. El denim vuelve por todo lo alto así que cuanto más.

El denim es infaltable en el clóset.





Entre pieles y plumas: Toma nota porque estos dos tipos de casacas oversize es la tendencia más fuerte en prendas de abrigo que verás y llevarás este otoño invierno. El estilo clásico coge volumen a lo largo y a lo ancho para protegernos del frio de la manera más cool. Llevemos el invierno con estilo usando diversas capas con llamativos plumíferos y piel de oveja en tonalidades llamativas y colores neutros.

Las casacas son el must de la temporada.

Es más que evidente que siempre podremos llevar un estilo clásico que todos tenemos en casa, pero la realidad es que, a ello, cada temporada, se suman nuevas tendencias y apuestas que consiguen que nos reinventemos en una época del año en la que las prendas exteriores son parte importante de nuestros outfits del día a día. Los expertos de Ripley recomiendan no limitarse por los colores ya que nos irán acompañando durante todo el año en diferentes estilos.

Caracterizadas por su gran comodidad y ese toque cool que van con cualquier look, las zapatillas se han convertido en las perfectas aliadas de nuestros looks diarios en esta nueva normalidad. Mucho más que un simple accesorio, la denominada cultura sneaker ha hecho de este calzado todo un fenómeno no ajeno a las tendencias.

· Tendencia Retro:

Los modelos clásicos de antaño se apoderan de esta tendencia, son las bien llamadas “zapatillas de siempre”. Si eres una persona que le gusta vestir de forma clásica y sin complicaciones este estilo es el tuyo. Estas zapatillas serán siempre una buena inversión. Si bien los modelos blancos siguen siendo las más demandadas, podrán encontrar colores nude, marrones o negros. Puedes combinarlas con un pantalón de dril, un polo y una chaqueta. ¡Causarás sensación!

Si eres una persona que le gusta vestir de forma clásica y sin complicaciones este estilo es el tuyo

· Tendencia Hiker:

Esta tendencia viene teniendo fuerza entre los jóvenes y parece que ha llegado para quedarse por mucho tiempo más. Son las llamadas “todo terreno” o modelo chunkys con una amplia plataforma que van perfectas con el uso de pantalones acampanados como un jean y un polo blanco o negro para darles el protagonismo que necesitan estos modelos.

Son las llamadas “todo terreno” o modelo chunkys.

· Tendencia Sporty:

Son las zapatillas con estilos más sporty que se adaptan a cualquier estilo y las más cómodas para dar esos paseos al aire libre o estar en casa. Puedes usarlas con buzo, con jeans o hasta con un traje para darle ese lado comfy a tu outfit para ir a trabajar. Tienen amplios colores y modelos en distintas marcas que han presentado esta temporada en sus modelos sporty.