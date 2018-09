Moda: Cuatro formas de combinar tus zapatillas noventeras 

Es un hecho que lo retro está de moda. La nostalgia y el auge de la moda urbana traen de regreso prendas como los pantalones con aberturas laterales o a la cintura, camisetas anchas y accesorios grandes, que, últimamente, se han convertido en los favoritos de muchos, tanto en las pasarelas como en las calles.

Las zapatillas no son ajenas a esta tendencia y sus diseños de estilo deportivo con plataformas anchas y colores vistosos, evocan la década noventera y se convierten en un must para esta temporada, como lo evidencia la marca japonesa Asics Tiger, que nos presenta su icónica colección Gel Saga, casi 30 años después de su lanzamiento.



La apariencia de estas zapatillas puede dar la impresión de que son un poco complicadas de combinar, sin embargo, de la forma correcta, te permitirán lograr diferentes looks: desde uno urbano, hasta una propuesta más elegante y romántica.



• Faldas y Vestidos: Puedes combinarlas con vestidos o faldas largas, pomposas, de colores pasteles o floreadas, para obtener un look muy femenino. Pero si eres más osada, combina tus zapatillas con una falda de estampados, un polo oversized y unas medias altas para obtener un total look noventero.





Asics Tiger se reinventa y presenta su colección Gel Saga en el Perú. Asics Tiger se reinventa y presenta su colección Gel Saga en el Perú. Difusión

• Con traje: Rejuvenece tu look para ir a trabajar y mezcla tu traje formal con unas zapatillas blancas o atrévete a usar unas con estampados.





Calzado urbano retrofuturista con mucho estilo y comodidad que dará la onda cool a tus outfits. Calzado urbano retrofuturista con mucho estilo y comodidad que dará la onda cool a tus outfits. Difusión

• Total denim: No hay nada que no funcione con el denim. Esta tendencia siempre será el complemento perfecto para cualquier tipo de zapatillas.





La marca es famosa por el uso de materiales de primera calidad, además de contar con innovadora tecnología La marca es famosa por el uso de materiales de primera calidad, además de contar con innovadora tecnología Difusión

• Monocromático: Utiliza prendas de la misma gama de color y deja que tus zapatillas sean las protagonistas. Ya sean blancas, con detalles o de colores vibrantes, pueden ayudarte a armar looks super cool al instante.





Deja que tus zapatillas sean las protagonistas. Deja que tus zapatillas sean las protagonistas. Difusión

“Estamos orgullosos y felices de traer esta propuesta al mercado peruano. Hoy en día, las zapatillas representan más que un calzado deportivo, son un marco de la moda que ayuda a crear estilos”, destacó Vanessa Muente, especialista de Marketing de Asics Perú.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.