Moda: Descubre cuáles son los abrigos en tendencia 

Cada día se siente más las bajas temperaturas del invierno y junto a esto, llegan también las indecisiones al momento de elegir algún outfit que combine con un abrigo perfecto. El invierno no es sinónimo de monotonía, sino la temporada perfecta para innovar con el estilo que llevamos siempre.

Se acabaron los abrigos aburridos y formales, es momento de aportar colores vivos, mezclas y estampados diferentes. Por eso, en la siguiente nota Desigual te cuenta cuáles son los abrigos perfectos para ti y cómo puedes lograr el outfit ideal para que todas tus prendas resalten por igual.



1. Los abrigos acolchados y con volumen , vuelven esta temporada. Son abrigos voluminosos, pero ligeros, que son ideales para llenar tu armario y aportarán un toque de color que te ayudará a variar con tu look diario.



2. Los abrigos con corte de capa , son ligeros, versátiles y te permiten movilidad, al poder sacar los brazos sin necesidad de tener que quitarte el abrigo. Además, te ayudarán a añadirle mayor volumen a tu silueta dándole movimiento a tu manera de caminar.



3. Los abrigos con pelo , no hay mejor forma que disfrutar el frío envolviéndote en un cálido abrigo de pelo. Aunque es una tendencia arriesgada que va y viene, vale la pena optar con colores cálidos como el beige, sin duda alguna combinará con todo tu style.



4. Los abrigos largos , en los días más incómodos de la temporada apuesta por un abrigo que te proteja hasta los tobillos, y todo ello sin perder el toque chic.





Los abrigos son la mejor opción para mantenerte caliente en esta fría temporada. Los abrigos son la mejor opción para mantenerte caliente en esta fría temporada. Difusión