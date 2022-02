Todo lo que se va, regresa y la moda no es la excepción. Tendencias que, en los años 70, finales de los 80 y la década de los 90 fueron los protagonistas de diversos armarios, vuelven esta vez para acaparar las redes sociales bajo el llamado estilo ‘aesthetic’.

Según su definición en español, la palabra en inglés ‘aesthetic’ se refiere a lo relacionado con el arte o la belleza. Es una rama de la filosofía que explora el gusto mientras que en el mundo del Internet, se refiere a un estilo específico que está en constante evolución.

Su aparición surgió tras un movimiento en Tumblr impulsado por los llamados generación Z (1997-2012), quienes nacieron alrededor del 2000. Aquí se mezcló el estilo grunge, el gótico, retro, rockero y el deportivo . Asimismo, sus looks hacen referencia a la naturaleza de la belleza, el arte y al gusto por todo lo que es bello a la vista. Esta moda es amplia y ofrece diferentes subestilos que se acomodan a tu personalidad. Por ello, diversas marcas están lanzando colecciones inspiradas en este movimiento ‘aesthetic’.

LOOK AESTHETIC FUNKY

Para lograr un look aesthetic ‘funky’ no deben faltar prendas con colores llamativos, pantalones wide leg, crop tops, comfy wear, como poleras y polos oversize, faldas de tenis y camisas a cuadros. Combinaciones de colores vibrantes como verde brillantes con rosado o naranja y amarillo; son escenciales para lograr este estilo y zapatillas de moda. Por ejemplo, adidas Originals lanzó las nuevas ZX 5K BOOST que hacen un match perfecto con esta tendencia. Una coleccion con cuatro nuevas combinaciones de colores del legendario como Hazy Rose/Ambient Blush/Sonic Ink o Blanco maravilla/Tinte blanco/Amarillo ácido que no puedes dejar de lucir en tus outfits.

La emprendedora, blogger de moda y parte del team adidas, Carolina Braedt, se aventura por su closet y experimenta con su estilo para enseñarnos ideas de looks con las prendas y colores más significativos del estilo ‘aesthetic’.

Ideas de looks ‘aesthetic’.

NUEVA COLECCIÓN DE ADIDAS

Con el lanzamiento de esta nueva colección, adidas Originals celebra el legado de comodidad inspirada en las capas de diferentes modelos ZX culminadas en 5K BOOST, las cuales han sido reinventadas para el mañana. De esta manera, los que integran la generación Z y, cualquier otro que experimente con esta moda, gozará de comodidad y diseños renovados sin perder la energía de esos tiempos.

Conoce las nuevas zapatillas adidas Originals para tu look aesthetic.