Moda: Jeans que debes elegir según tu tipo de cuerpo

Los inicios de los jeans fueron un tanto rudimentarios. Se confeccionaron, en un principio, para tareas como la minería, debido a las características del tejido y su resistencia. Para el año 1953, hacen su aparición con un diseño más sencillo -sin bolsillos- de la mano de la tienda Levi Strauss & Co. Más adelante, esta prenda estaría presente en las empresas Wrangler y Lee, pioneras también en la producción de los pantalones más populares de uso cotidiano.



Con el paso del tiempo, esta prenda sufrió diversas modificaciones, incluso en el color. Los cambios se hicieron en función de las exigencias de las personas, razón por la cual las grandes empresas se vieron en la necesidad de adaptarse al mercado, convirtiendo estos pantalones en una de las prendas más utilizada en todo el mundo.



Pero más allá de su diseño, si hay algo que preocupa a las mujeres es dar con el pantalón perfecto, aquel que le siente maravillosamente y vaya perfecto con su estilo. ¿Aún no sabes cuál es el tuyo? Linio Perú da algunos tips:



1. Cuerpo triangular: A las personas con caderas preponderantes y torso reducido se les sugieren piezas rectas para equilibrar la forma de su cuerpo. Las tonalidades recomendadas son oscuras y preferiblemente bolsillos traseros y no laterales.

Cuerpo en forma de triángulo. Cuerpo en forma de triángulo. AGENCIAS

2. Cuerpo rectangular: Con este tipo de cuerpo no hay un área completamente definida. Lo idóneo, es tratar que la figura se vea contorneada al añadir algunas curvas o más volumen, lo ideal son jeans acampanados o ajustados. En el caso de las damas con poca estatura, los jeans con cintura alta serán la mejor opción.

Cuerpo con forma rectangular. Cuerpo en forma de rectángulo AGENCIAS

3. Cuerpo reloj de arena: Es una figura más versátil, ya que su cuerpo está mejor balanceado y hay que sacar provecho de eso con uno par ajustados y con cintura baja para acentuar las curvas.

Cuerpo reloj de arena. Cuerpo reloj de arena. AGENCIAS

4. Cuerpo triángulo invertido: Los aspectos que destacan en esta figura son un mayor volumen en la parte superior y estrechez en las caderas. Se debe balancear con unos jeans que agreguen por lo menos a nivel visual, amplitud o bulto. Los colores claros, los bolsillos laterales y el estilo acampanado logran ese efecto.

Cuerpo triángulo invertido. Cuerpo triángulo invertido. AGENCIAS

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.