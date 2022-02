Desde tiempos remotos, la barba ha sido símbolo de autoridad, valentía y poder, una percepción que ha ido cambiando con el paso de los años. En muchas ocasiones, el dejarse crecer la barba ha sido considerado como una práctica antihigiénica. Sin embargo, hoy en día, el uso de la barba acompaña a hombres de todas las edades y estilos, y la forma de llevarla es una forma de demostrar la personalidad y actitud ante la vida.

Existe un estilo de barba para cada rostro y gusto. Por ello , los expertos de la marca de afeitadoras Schick Men , nos brindan una lista de las últimas tendencias y looks de afeitado que todo hombre debe seguir este 2022.

● Barba de 3 días

La necesidad de dar una impresión de madurez, sin dejarse crecer la barba, ha hecho que este estilo sea el más usado por los jóvenes de hoy en día. Se trata de una barba corta y perfilada que le da mayor visibilidad a la mandíbula y los dientes. Sin embargo, su cuidado no es nada fácil como aparenta. Por lo que, es importante estar al tanto de su crecimiento y darle los retoques necesarios para que esta no pierda su forma.

● Barba Chevron

Si la moda vintage es lo tuyo, este innovador estilo complementará tu look. Este tipo de barba se caracteriza por el protagonismo del bigote frente al afeitado de la barba. Para conseguir este look el bigote debe tener mayor densidad y estar acompañado de una barba corta. Recuerda que, si bien varias figuras públicas lo portan, no necesariamente le sienta bien a cualquiera.

● Full Bear o Barba de Oso

También llamada “De leñador” o “Espartano”. Es un estilo que tras varias décadas regresa para ser tendencia en la sociedad de ahora. Hablamos de una barba con una longitud y frondosidad considerable, la cual atrapa la atención de los demás. Pero que estas características no te engañen, al igual que los otros tipos ya mencionados, quienes opten por este look deben darle algunos retoques con la afeitadora, así como otros cuidados especiales para que no genere problemas de salud a futuro.

● Estilo Van Dyke

Se vio por primera vez en los retratos del pintor flamenco Anthony van Dyck en el siglo XVII. Este look consiste en combinar el bigote con la perilla y eliminar el vello de las mejillas. Sin embargo, se recomienda dejar un poco de vello en la zona de las mejillas antes de afeitarlas por completo. Asimismo, la barba deberá crecer durante un mes para que luego, con el uso de la navaja de afeitar, se logre dicho efecto.

Lograr el look idóneo para esta temporada puede tornarse complicado y costoso a simple vista. No obstante, contar con los productos ideales lo convertirá en más práctico y duradero. Por ello, la marca de afeitadoras Schick recomienda utilizar la Schick Quattro Titanium, la cual cuenta con 4 hojas recubiertas de titanio y diamante para mayor duración y con una hoja adicional para extra precisión. Además, tiene hilos micro protectores que ayudan a prevenir los cortes al momento del afeitado.