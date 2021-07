Las zapatillas blancas no solo han reemplazado a los zapatos, sino que también han logrado captar la atención de todos los amantes de la moda y el estilo urbano. Combinando perfectamente estilo, versatilidad y comodidad, son el aliado perfecto y se pueden usar con cualquiera de tus looks. Pero, ¿por qué deberías tener unas zapatillas blancas? Los expertos de adidas Originals nos dan las razones.

1. Son para toda temporada. De verano a invierno, así de versátiles son. Se pueden utilizar en cualquier ocasión y época del año. Las zapatillas blancas se ganaron el respeto y espacio de las fashionistas en todo el mundo, no importa si hace frío o calor, este modelo siempre es una buena opción para quienes no renuncian a un calzado fácil de combinar y con la comodidad ideal.

Las zapatillas blancas puedes usarlas en verano o invierno.

2. Son un clásico. Las zapatillas blancas son tan ampliamente aceptadas y usadas en todo el mundo que siguen teniendo su espacio en el fondo de armario de cualquier hombre o mujer. Además de la propuesta atemporal, combinan con cualquiera de tus looks. Nacida en las pistas de tenis de los 70, las adidas Stan Smith llevan décadas siendo un icono en el mercado, ya que se complementan muy bien y tienen un estilo moderno y fresco.

Si hay un clásico que nunca pasa de moda y merece un espacio en tu armario, son las zapatillas blancas.

3. No hay reglas. Este calzado es un elemento que no tiene reglas y puede sorprender en producciones más clásicas y sofisticadas para todas las edades y estilos. Demostrando su versatilidad, van con todas las prendas y es capaz de levantar cualquier look sin ningún esfuerzo, incluso los más deportivos.

Su silueta minimalista te permite combinarla con todo tipo de looks, y con la llegada de la colección Stan Smith, para siempre de adidas Originals, podrás unirte al consumo de una moda más amigable con el planeta. Esta versión se ha confeccionado con una de sus composiciones más sostenibles, con un exterior PRIMEGREEN, suela de caucho reciclado, cordones compuestos de poliéster reciclado y un empaque más sostenible.

