¿Cuál es el momento ideal para terminar con tu relación? 

Cada día los problemas con tu pareja aumentan y piensas en todo lo que su relación ha cambiado, pero por temor muchas veces al qué dirán continuas con esa persona, por eso es importante saber en qué momento se debe acabar con el romance.



Existen muchas razones que te indican que esa relación no tiene un futuro. Pero, ¿Cuáles son estas? Aquí mencionas cinco momentos que te demuestran que es momento de separarse.



1. Cuando la pasión y el cariño se acaba es mejor dar por terminado la relación.



2. Cuando creces profesional y personalmente pero tu pareja no lo hace y se convierte en alguien conformista.



3. Las relaciones de pareja tienen que ser igualitaria, tu no debes actuar como la mamá o papá de su pareja.



4. Si su pareja tiene problemas de drogas, alcohol, o es una persona agresiva y se niega buscar ayuda, debes terminar con eso. Recuerdo que lo más importante no es el amor que sientas por esa persona, sino el amor que sientes por ti. Si no puede dejarlo, busque ayuda para usted urgentemente.



5. Si tu pareja tiene algunos problemas sexuales y se niega a buscar ayuda profesional, o te echa la culpa de eso, debes dejarlo. Por más amor que se tengan, el sexo es una pieza muy importante para una relación.





