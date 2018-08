Motivación personal: Evalúa tus actitudes para mejorar en la vida

¿Te has preguntado qué tan importante es pensar sobre cada acción que realizas? Sea buena o mala, el coach motivacional Víctor Zegarra señala que la autoevaluación es un proceso mediante el cual la persona, a través de la reflexión, analiza ciertos puntos que desea mejorar o potenciar sobre su vida. Afirma que esto es esencial para el ser humano, ya que permite una mejora constante y, además, te facilita:



+Estar en armonía con el exterior, no eres un ser aislado.

+Ser más empático (ponerse en los zapatos del otro) y asertivo.

+Corregir errores.

+Organizar tu forma de vida.

+Potenciar y perfeccionar tus habilidades.



¿CÓMO LO HAGO?



1. Con actitud. Debe ser un proceso voluntario y honesto.

2. Reflexión. Radica en hacerte dos preguntas básicas: ¿para qué me ocurrió esta experiencia? (no por qué) y ¿cómo voy a seguir adelante?

3. Pregúntate. Cuáles son los cambios que debes ejercer en ti en el sentido cualitativo y cuantitativo.

4. Toma acción. Prepárate para mejorar de acuerdo a la conclusión que hayas tomado.



SABÍAS QUE...



El tiempo de autoevaluación varía de acuerdo a la edad de la persona. Los más jóvenes lo harán en menos tiempo, porque tienen menos experiencias.