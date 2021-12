Apurado y casi cambiándose en el camino llega Erick Reátegui (30). Estaciona su mototaxi y empieza a levantar un improvisado ring con hitos de concreto y palos unidos por una cuerda en plena plaza central de Villa María del Triunfo. Así se reparte el día este joven boxeador y mototaxista pucallpino que enseña el deporte de los puños a niños y adolescentes de esta parte de la ciudad.

‘El Charapita’ -como es su apelativo- busca que las nuevas generaciones se mantengan alejadas de las drogas y amen este deporte, tanto como él.

Erick, ¿Cómo llegas al boxeo?

A los ocho años. Era un deporte que me llamó la atención. Muchos años lo practiqué a escondidas de mis padres, a ellos les decía que me iba a jugar pelota por temor a que me lo prohibieran.

¿A qué edad ganaste tu primer campeonato?

A los 9 años debuté y, con unos guantes prestados, gané el campeonato de boxeo regional. No tuve guantes propios hasta que empecé a trabajar. Cuando era más joven me invitaron a estar en la preselección de boxeo, pero mis padres no me dieron permiso. Sin embargo, nunca me alejé del box.

¿A qué te dedicabas en Pucallpa?

Mi papá fabricaba colchones y yo lo ayudaba.

Entonces, llegaste a Lima...

Erick cobra por clase 3 soles. (Foto: GEC/ José Rojas)

Sí, cuando me llegó la invitación para un campeonato en el Callao, tomé la decisión de quedarme aquí. Y trabajé en lo que pude.

¿Qué hacías?

Pintaba casas y vendía marcianos.

Hasta que llegas a los mototaxis…

Comencé a alquilar un mototaxi, que desde hace unos años se ha convertido en mi instrumento de trabajo.

¿Cómo es tu rutina?

Empiezo a trabajar con la moto desde las 5 de la mañana hasta la tarde. A las 4 de la tarde ya estoy en la plaza principal de Villa María del Triunfo esperando a mis alumnos.

En las tardes Erick se dedica a enseñar boxeo y fomentar este deporte. (Foto: GEC/ José Rojas)

Contigo, los pasajeros van seguros...

(Risas). No me han robado; sin embargo, una vez que estaba en la calle salvé a una señora a la que estaban asaltando con cuchillo. Le metí un nocaut al delincuente y lo dejé privado en el piso.

¿Cuál es el mejor golpe?

El recto directo, también llamado jab.

¿Cuánto mides?

Estoy en 1.65, soy agarrado. Tampoco es que sea grande, pero sé defenderme.

¿Cuándo fue tu último campeonato?

En las mañana trabaja como mototaxista para mantener a su familia. (Foto: GEC/ José Rojas)

Hace un mes y medio, en Carmen de la Legua, peleé con un arequipeño y le gané.

¿Siempre ganas?

Es que soy zurdo, es un poco difícil que los diestros sepan cómo voy a empezar.

¿Qué es el boxeo para ti?

El deporte que amo desde mi niñez y que no pienso dejar nunca.

Es conocido también por ser un deporte de mucho riesgo…

Sí, felizmente nunca he recibido un golpe que me haya llevado al hospital o me sacó un diente.

¿Cómo se te ocurre enseñar boxeo en plena calle?

Yo cobro 3 soles por clase y lo hago por amor al deporte, no para ganar dinero. Con esa plata compro guantes para los chicos. Para más información pueden contactarme en mi página de Facebook: ESCUELA DE BOXEO TEAM REATEGUI VMT.