Mototaxista con discapacidad formó su propia orquesta “Todos me decían que no podía, y lo logré”

La historia de Reyser Flores Meza (34) da para escribir un libro. Este hijo de la ciudad de Juanjuí (San Martín) llegó a la capital a los 16 años, y luego de idas y venidas a la selva terminó por instalarse en Villa María del Triunfo. El gran sueño de su vida era tener una orquesta musical y, hace apenas unas semanas, lo logró, pero antes de esto tuvo que enfrentarse a maltratos y discriminación, pues en las agrupaciones no aceptaban a una persona con discapacidad. Hoy Reyser puede decir orgulloso que es fundador de ‘Perú Band Internacional’. Trome habló con él.

A los 16 años llegas a Lima, ¿por qué?

Quería comprar mis instrumentos y hacer música. Yo canto y toco la batería.

¿Cómo nace tu gusto por la música?

Cuando tenía 10 años, más o menos, me gustaba ir a escuchar a las orquestas que se presentaban cerca de mi barrio. Me quedaba mirando fascinado y me ponía cerca de los parlantes.

¿Alguien te enseñó a tocar instrumentos?

Nadie, aprendí mirando.

Tuviste un accidente de niño...

Cuando tenía 5 años me caí de un caballo de rodillas. Durante cuatro años, más o menos, no caminé porque mis rodillas no tenían fuerza. Ahora lo hago, pero cojeando.

¿Ese problema fue un obstáculo para ti?

Para entrar a la música, sí. Ningún grupo me tomaba en serio, sentí discriminación porque me veían con lastima.

Por eso no paraste hasta tener tu propia orquesta...

Sí, llegué a Lima con ese objetivo, pero antes tuve que trabajar haciendo de todo.

Un mil oficios...

Claro, he limpiado casas, he sido cajero, lavaplatos, empacador, etc.

Y ahora eres mototaxista...

Si, la prima de mi esposa me prestó dinero para comprarme una mototaxi. A pesar de mi discapacidad, trabajo duro.

¿Todo el día?

De 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hago intermedios durante el día para almorzar y descansar un poco, pero así es el trabajo. Gracias a eso he podido comprar mis instrumentos.

Estás cumpliendo cada uno de tus sueños...

Tantas veces me han dicho que no puedo y que no lo lograré, y creo que eso me ha hecho más persistente. Yo nunca dejé de creer en mí.

Te debes sentir orgulloso...

Sí, me siento feliz, estoy haciendo lo que me gusta. Tengo mi esposa y dos hijos. Quiero que mi orquesta se haga conocida, ahora me falta comprarles uniformes a mis músicos.

¿Qué viene después?

En unas semanas me operaré de la rodilla, espero caminar mejor después de eso.

¿Admiras a algún músico peruano?

Sí, a Tony Succar, me gustaría conocerlo algún día.

¿Cómo se contactan contigo?

Pueden llamarme al: 965-073-597. (S. Aguilar)