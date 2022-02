El rap y el reguetón son los géneros favoritos de Jean Franco Chura, quien comparte su faceta musical con la de mototaxista, pues como él mismo afirma: ‘Solo de la música no se puede vivir en el Perú’. Por eso, él hace sus ‘carreritas’ para ganarse un dinero extra. Pese a los obstáculos que le ha tocado vivir, este vecino de Villa María del Triunfo persiste con ilusión y entusiasmo en su pasión por la música, pues dicho arte logró alejarlo de los vicios. Trome habló con este talentoso joven de 29 años.

Jean, ¿Cuándo empieza tu gusto por el género urbano?

Desde que tengo cinco años. Mi tío es músico y la primera canción que escuché fue una de Vico C. Sin embargo, tuve una mala experiencia durante una presentación en el colegio. No canté por falta de tiempo y eso me frustró.

Querías mostrar tu talento…

Claro. Otro día no me quedé con las ganas y canté. Fue en una discoteca, le pedí al jefe del local cantar, le insistí tanto que aceptó, la gente me aplaudió. Yo estaba feliz, siento que la música es el superhéroe que llegó a rescatarme.

La música lo alejó de las drogas.

¿De qué te rescató?

De la tristeza porque mi papá abandonó a mi familia, yo soy el mayor de tres hermanos, mi mamá se quedó sola y yo me sumergí en las drogas y el alcohol, cometí muchos errores; pero la música me salvó.

Ahora estás alejado de los vicios…

Si, soy padre de familia y tengo dos hijas. Me gano la vida como mototaxista y haciendo acabados en cerámicos. Me gustaría vivir de la música, aunque en este país no se puede.

¿Cuál es tu nombre artístico?

‘Lottery’, me lo puso un amigo. Él decía que yo era como un billete de lotería y que cobraría millones, ojalá eso ocurra (risas).

Algunos artistas trabajan en los buses, ¿lo has hecho?

Sí, he subido a cantar a los carros. La verdad es que yo soy un mil oficios.

¿Con qué famoso te gustaría hacer un dúo?

Mi máximo sueño es hacerlo con Daddy Yankee, lo curioso es que su cumpleaños es el 3 de febrero, igual que el mío. Lo admiro mucho.

Sus pasajeros le piden que rapee. (Foto: Britanie Arroyo)

¿Llevas mucho tiempo como mototaxista?

Varios años. Es un trabajo que me gusta porque la gente me reconoce. Mis pasajeros me dicen: ‘Hola raperito, méteme un flow’ y yo les canto, me encanta hacerlo porque me dicen que transmito buena vibra con mi música.

¿Improvisas?

Sí, les digo que me den una palabra y yo mismo soy. No soy famoso, pero creo que el éxito de un artista está en demostrar lo que eres en todos los lugares. Si me piden que cante, yo lo hago.

Tienes presentaciones…

Antes de la pandemia tenía más, ahora han disminuido un poco, espero que vuelvan pronto.