El Mundial también se vive en el penal de mujeres

El furor del Mundial Rusia 20018 llegó hasta el interior del penal de mujeres ex-Santa Mónica, en Chorrillos , donde las internas elaboran productos con diseños y colores de nuestra selección. Trome ingresó al reclusorio y conoció de cerca estos emprendimientos que incentiva el INPE .



María Fernández (40) encontró en la confección de peluches la fórmula para vencer al tiempo, despejar su tristeza y el sentimiento de culpa. Cada vez que cose no recuerda los 9 años que lleva en el penal. Por el contrario, solo recuerda a su hijo y el sueño que tiene al salir en libertad.



Como buena emprendedora, ¿has aprovechado la coyuntura?

Sí, como todo es Mundial de fútbol, decidí confeccionar el ‘Zabivaka’ (mascota oficial del Mundial) de peluche desde noviembre del año pasado. Ha funcionado, tengo muchos pedidos.



¿Cuántas horas trabajas?

El espacio de los talleres solo está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por eso uno entra aquí y aprovecha el tiempo al máximo.



¿Cuánto te demora hacer un muñeco?

Veinte minutos. Mi producción es de 60 a la semana.



¿Qué piensas hacer cuando salgas en libertad?

Primero, disfrutaré de mi familia. Luego, pondré un negocio donde le daré la oportunidad a mujeres que salgan en libertad y quieran volver a empezar.



Más allá del pabellón están Nora Ucade (60) y Luz Rubio (44) ambas son unas tromes de las carteras. Sus últimos modelos son bolsos de la Bicolor.

​

¿Cuánta demanda tienen sus bolsos en blanco y rojo?

Nora: Un montón. Empezamos con las mochilitas y nuestras propias compañeras (otras internas) nos hacían pedido. Luego, en los días de visita, los familiares también empezaron a pedirnos.

Luz: Nos ponemos las pilas y trabajamos duro sin perder el tiempo.



¿Qué materiales usan?

Nora: Tenemos bolsos con cuero colombiano.

Luz: Hacemos el pedido que nos soliciten.



Pero quien es toda una sensación es Medalit Ravichahua (46), dueña de la marca ‘The Queen’s’. Ella fabrica zapatillas para mujeres con modelos bien patrióticos.

¿La habilidad con el calzado ya lo tenías antes?

No, yo soy cosmetóloga y aprendí a fabricar zapatos en los talleres que brinda el INPE (Instituto Nacional Penitenciario). Ya tengo casi 6 años con mi marca y me ha ido bien, tanto que mis zapatillas se venden en una tienda en Villa El Salvador.



¿Y cómo haces para estar a la vanguardia de tendencias y diseños?

Mi hijo George me trae revistas y es mi representante fuera de penal.



¿Veo que tienes todo un equipo trabajando contigo?

Sí, he contratado a otras internas que son como mis hijas.