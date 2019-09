Egresado de la UNI creó novedosa plataforma web donde los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas y física

Hay problemas de matemáticas, física o química que provocan dolores de cabeza, pero a Bernardino Jair Manrique Olivera (22), le generó un gran emprendimiento. Él creó Solvi, una plataforma web donde estudiantes de secundaria, academias o primeros ciclos de la universidad encuentran solución a sus problemas de ciencias. A la vez, ellos también pueden resolver las interrogantes de otros alumnos en este sitio web.



“Es una red colaborativa, cuya idea nació cuando un profesor de la UNI me pidió que calculara el radio de la Tierra para hacer un agujero negro (campo gravitatorio espacial). No me salía la tarea, entonces me pregunté ¿cuántas personas como yo necesitan asesoría con este tipo de problemas? y nació Solvi”, relata el egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).



APUESTA POR LA EDUCACIÓN

​

A sus 22 años de edad, Manrique Olivera se ha fijado un objetivo claro: impactar a la mayor cantidad de personas a través de la educación. En su época de universitario, enseñó matemáticas, física y química, lo que le permitió percatarse de que muchos estudiantes necesitan microasesorías solo en los problemas que les resultan muy difíciles, para continuar el ritmo de sus estudios, por lo que no dudó en enfocarse en soluciones virtuales, con el apoyo de sus compañeros Luis Alvizuri y Franseska Quezada.



APRENDER COMO JUGANDO

​

En Solvi, te registras y automáticamente te conviertes en ‘terrícola’. Luego, si dominas matemáticas, física o química, das un examen virtual que valida tus conocimientos y obtienes la categoría ‘súper’. Y si ya eres un ‘capo’, puedes lograr el nivel ‘Dios’. Los usuarios que resuelven más problemas se hacen merecedores de becas de estudios, entradas para ir al cine, mochilas y demás premios por complementar y reforzar el aprendizaje en ciencias.



MÁS DATOS



Solviapp.com cuenta con el respaldo de Startup UNI y el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.