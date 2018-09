Natalia Otero en Para Ellas: "Soy compañera, paciente y dulce"

La argentina Natalia Otero, más conocida como la ‘Payasita’, ha logrado ganarse el cariño del público peruano gracias a su carisma y simpatía. Ella accedió a responder nuestro cuestionario.



Natalia es...

Soy compañera, paciente y dulce.



No te gusta la gente que....

No dice las cosas, no le preocupan los demás y miente.



Tu mejor cualidad es...

Ser alegre, que siempre me busco la vida y persigo mis sueños.

¿Qué aspecto de tu personalidad sientes que has mejorado?

Ahora soy más tolerante, logro pensar antes de reaccionar (a veces).



Si un amigo te pide dinero prestado, ¿se lo das?

Siempre presto dinero, pero no lo recomiendo.



¿Te pareces a lo que dice tu signo zodiacal?

No sé nada de signos.

¿Pastas o verduras?

Pastas.



¿Ropa suelta o ajustada?

Suelta.



La comida que no te gusta...

El mondongo y el hígado.

¿Serías capaz de ser infiel?

Alguna vez de chica, lo fui. Hoy en día, a esta edad y con la relación que tengo, no podría traicionarlo de ninguna manera.



¿Tu serie de televisión favorita?

‘Mi bella genio’.



¿Tu palabra favorita?

No tengo palabra favorita.

¿Una flor que te encanta?

Amo las plantas, todas las plantas.



La mayor parte de tu ropa es de color...

Negro, blanco y rosa.



¿Tienes mascota?

No, no tengo mascota.

Si fueras un animal, ¿qué serías?

Un perro.



Un deseo cumplido...

Trabajar en lo que me gusta.



Descríbete en tres palabras...

Divertida, generosa y con mucha energía.

¿Qué te dice la gente cuando te ve por primera vez?

Que soy una loca.



El Perú es...

Mi lugar en el mundo.



Tus vacaciones de ensueño...

Algún lugar con playa.

El trabajo que más odiaste...

No odié ningún trabajo, de todos algo aprendí y me sirvieron.



Tus dibujos animados preferidos...

Los Simpson.