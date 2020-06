Es modelo internacional, empresaria y embajadora de Pantene, pero la guapa Natalie Vértiz afirma que su mayor bendición es ser madre y que uno de sus grandes sueños es llegar al mundo de la actuación.

¿Has descubierto alguna nueva habilidad en este tiempo de confinamiento?

He descubierto mi pasión por ciertas actividades que antes no les daba el tiempo, como cocinar sin prisa. Es algo que me encanta y a mi familia también.

¿Qué más extrañas hacer?

Trabajar en equipo. Aunque parezca mentira los días que tenía grabaciones largas de comerciales o sesiones de fotos la pasaba muy bien.

¿Cómo has reinventado tus negocios?

En cuanto a mi salón de belleza nos estamos preparando para la reapertura con todos los protocolos de seguridad. En mi escuela de modelaje, Modelab, hemos creado clases virtuales.

Ser mamá es…

La mayor bendición y un constante aprendizaje. Amo ser mamá.

¿Qué te hace enojar?

La injusticia.

¿Con qué sueñas?

Con actuar.

Si no fueses modelo, ¿a qué te hubieses dedicado?

Sería psicóloga infantil.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Luchadora, cariñosa y perseverante.

¿A quién admiras?

A mi mamá porque desde chiquita me enseñó que cuando quieres cumplir tus sueños tienes que trabajar mucho para conseguirlos. Me enseñó a ser una persona resiliente.

¿Qué te asusta?

La inseguridad ciudadana.

No puedes vivir sin…

Mi hijo (Liam).

No puedes dejar de comer…

Chocolate.

Cuando todo vuelva a la ‘normalidad’, ¿qué es lo primero que quisieras hacer?

Una reunión grande en familia.

¿Qué estás disfrutando más en este tiempo de cuarentena?

Estar rodeada de mucho amor. El tiempo en familia es lo más valioso.