La Navidad es una de las épocas del año más esperadas por grandes y chicos, pero también suele ser una de las más complicadas debido a los gastos extras por la cena de Nochebuena, los arreglos que uno quiere hacer en casa y, sobre todo, por los regalos. Si quieres que tu economía llegue en cifras ‘azules’ al 2022, toma en cuenta los consejos de los expertos del ABC del Banco de Crédito del Perú (BCP):

1. REVISA TU PRESUPUESTO. El primer paso para empezar con el pie derecho las compras de Navidad es saber cuánto dinero podemos destinar a ellas. Sé sincero con el monto que tienes y respétalo.

2. HAZ UNA LISTA DE GASTOS. Define cuántos regalos tienes que comprar y, si es posible, coloca al costado el precio tentativo. A esto súmale los gastos de la decoración de la casa (si aún no lo has hecho) y la cena. Esto hará posible que tengas un panorama general de todos los gastos que se vendrán.

3. COMPRA CON ANTICIPACIÓN. El mayor enemigo de las compras inteligentes son las compras de último minuto. Hacerlas con tiempo da la posibilidad de comparar precios y encontrar muy buenas ofertas, lo que permitirá maximizar el ahorro.

4. APROVECHA LOS BENEFICIOS. Algunas tarjetas de crédito ofrecen beneficios exclusivos por Navidad. Revísalos y tómalos en consideración, pero recuerda no excederte.

¿Qué pasa si tengo una tarjeta de crédito y no la uso?

No te beneficia. Puede generar cobros de membresías anuales y no es saludable financieramente pagar por algo que no utilizas.

Ten presente que la línea de crédito no es una extensión de tus ingresos, es plata que te presta el banco para cubrir ciertas compras y luego, por lo general a fin de mes, debes devolverla. Foto: iStock.

Hay personas que solicitan una tarjeta de crédito pensando que eso las ayudará a construir un historial crediticio positivo. “Lo cierto es que si no la usan, el sistema financiero no sabrá cómo es su comportamiento ante las deudas, es decir, si las paga a tiempo o no. Además, se verá afectada, de cierta manera, la capacidad de endeudamiento en el futuro. En conclusión, no sumará a tu objetivo de construir un historial crediticio positivo”, indica Christian Borja, gerente de Educación Financiera del ABC del Banco de Crédito del Perú.

El especialista recomienda eliminar las tarjetas de crédito que no se usan, ya que pueden generar cobros de membresías anuales y no es saludable financieramente pagar por algo que no utilizas, pues ese dinero podría servirte para cubrir otros gastos.

TARJETA DE CRÉDITO: DALE UN BUEN USO

Si tienes una tarjeta de crédito y quieres construir un récord de comportamiento de pago positivo, es importante que seas ordenado y responsable con su uso. También tener presente que la línea de crédito no es una extensión de tus ingresos, es plata que te presta el banco para cubrir ciertas compras y luego, por lo general a fin de mes, debes devolverla. Otro punto a tener en cuenta es que las cuotas mensuales de tu tarjeta no deben exceder el 30% de tus ingresos.

Si te pasas de la fecha de vencimiento de tus cuotas, no solo pagarás una mora (intereses), también mancharás tu historial crediticio. Ten cuidado con eso.

