Navidad: 7 consejos para no subir de peso en estas fiestas

¿Has escuchado la frase: ‘Una vez al año, sí hace daño’? Esta afirmación es totalmente cierta porque en solo dos días de celebración puedes subir de peso si es que no controlas tu alimentación.



Por eso, la nutricionista D’Janira Páucar, nos brinda estos consejos para cuidar nuestra salud y la de tu familia en Navidad :

1. Prepara una cena navideña saludable. El plato debe contener la mitad de verduras y la otra mitad, dividida en proteínas (carnes) y carbohidratos (harinas y tubérculos).



2. Opta por carnes magras en tu cena navideña. Las de pavo y pollo son de fácil digestión. Y si eliges algunas de ellas, no las combines con carnes rojas (chancho, jamón) ya que podrías excederte en calorías.



3. Come panetón en la mañana y no en la noche para que quemes las calorías de este durante el día.



4. No cenes a medianoche, pues tu organismo demorará en digerir los alimentos y estos se convertirán en grasa.



5. Toma al día, por lo menos, dos litros de agua. Evita las bebidas azucaradas.



6. En las diferentes reuniones que participes, procura no consumir alimentos altos en grasa.



7. Practica alguna actividad física durante 30 minutos al día.

