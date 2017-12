Navidad: ¿Qué hacer ante un accidente doméstico en casa?

Estamos a dos días de la Navidad y es justo en estas fechas donde también aumentan los riesgos de sufrir algún accidente doméstico. Por eso, es necesario que sepas de primeros auxilios para que así evites complicaciones en alguna lesión.



Pero, ¿sabes qué acciones debes seguir durante un accidente doméstico? Si no tienes ni la menor idea de qué hacer, ¡no te preocupes! Nora Bueno, coordinadora académica de la carrera de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), nos brinda valiosos tips:



QUEMADURAS

- Coloca la zona lesionada en agua a chorros, con baja intensidad, por 15 minutos.



- No remojes en baldes ni emplees algún remedio casero popular para echar sobre la quemadura. Cada organismo es diferente. Si le hizo bien a una persona, no significa que le hará bien a otra.



- Para prolongar la hidratación de la zona quemada, coloca una gasa estéril húmeda, verifica cuando se seque y vuelve a humedecer hasta aliviar la inflamación y el dolor.



- Si la quemadura tiene características profundas, lleva a la persona al establecimiento de salud lo más pronto posible.



CORTES Y HERIDAS

- Es la lesión más frecuente, a causa de los utensilios de cocina. Si se produce una hemorragia, lava la zona afectada con agua y jabón para evitar la propagación de microorganismos.

- Controla la hemorragia haciendo presión en la zona lesionada por 10 minutos, con una gasa estéril. Luego, cubre la herida con otra gasa estéril para evitar la contaminación.



- Evita el uso de cremas, alcohol o cualquier elemento que propicie la contaminación.



- Si el corte es profundo y la hemorragia no cesa, traslada al herido al centro de salud más cercano.



INTOXICACIÓN

- Evita las combinaciones entre comidas dulces y picantes y bebidas gasificadas.



- Cena hasta 3 horas antes de la medianoche. Deja el chocolate y el panetón para el desayuno.



- Conoce el estado de salud de los miembros de la familia, sobre todo en cuanto a alergias. Estas empiezan con un dolor de estómago y pueden terminar con un paro cardiorrespiratorio.



- Si se evidencian los síntomas iniciales (dolor de estómago y diarreas), toma abundante líquido tibio, de preferencia con electrolitos (sueros), para reponer el sodio y el potasio que se elimina por la diarrea y la sudoración.



- Si se evidencian erupciones en la piel, es signo de que el tóxico se encuentra por torrente sanguíneo. En estos casos, evita tocar o rascar la zona lesionada y traslada a la persona afectada a un centro de salud lo más pronto posible. Su situación podría agravarse.

