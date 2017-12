Navidad: ¿Cómo evitar ser presa de la depresión en esta temporada?

La Navidad no siempre es sinónimo de dicha y felicidad, pues muchas personas en esta fecha caen en depresión por la falta de un ser querido o porque se sienten solos. Aquí algunas recomendaciones para evitarla.



- Involúcrese en actividades recreativas con otras personas que estén solas.



- Evite la soledad, que puede conllevar al uso de sustancias adictivas (alcohol, drogas) para no sentir el dolor de no celebrar una Navidad como quisiera.



- Reconozca que necesita ayuda y búsquela. Hable con un profesional.