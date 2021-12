Se acerca la Navidad y… ¿Tienes algún intercambio de regalos? ¿No sabes qué obsequiarle a esa persona que anda pendiente de su piel? O ¿Quieres sorprender a tu novia con un producto para que realce su belleza? Entonces, no te preocupes. A continuación te mostraremos una lista completa de opciones de regalo para los y las amantes de los productos de maquillaje, cremas, perfumes, champús y más.

SET PERFUME AVON TODAY

Este set con aroma floral es perfecto. Incluye un perfume Avon Today + mini fragancia + loción perfumada para el cuerpo y una bolsa de regalo.

Precio: S/ 69.90

Punto de venta: www.avon.com.pe.

Encuéntralo en la página web de Avon y con una consultora de la marca..

PROTECTOR SOLAR ANTIEDAD

Anti Edad UV Defender Anti Brillo de L’Oréal Paris, con tecnología exclusiva que combina una muy alta protección solar FPS 50+ y ácido hialurónico puro para defender tu piel de la exposición diaria a los rayos UVB y UVA y del envejecimiento prematuro causado por el sol.

Precio: S/ 51.90

Punto de venta: Principales autoservicios, farmacias, puestos de mercados y bodegas.

Encuéntralo en las principales tiendas por departamento.

CREMA FACIAL NUTRITIVA

La crema facial nutritiva 30+ Oxygen Supreme de ésika es antiseñales, para las personas que tengas de 30 años a más. Ayuda a la reparación celular y reestablece la energía perdida por el paso de los años. Contiene una fusión de ingredientes naturales marinos y alta tecnología.

Precio: S/ 133.00

Punto de venta: www.esika.tiendabelcorp.com/pe

Encuéntrala en la página web de ésika y con una consultora.

RASURADORA ECOLÓGICA

Rasuradora reutilizable de acero inoxidable. Te presentamos a Kuchuy Gold Rose, la Rasuradora de mi abuela. Kuchuy significa cortar en Quechua. Te invitamos a mantener tu piel tersa y suave de una manera amigable con el medio ambiente. En 10 años una persona desecha alrededor de 520 afeitadoras descartables. Kuchuy dura toda una vida.

Precio: S/ 65.00

Punto de venta: www.ecologics.pe

Rasuradora ecológica que cuida tu piel y el medioambiente.

PACK MURANA

Contiene champú, acondicionador y mascarilla de argán. El set completo para que puedas lucir un cabello hermoso y radiante en esta nueva temporada veraniega.

Precio: S/ 42.90

Punto de venta: Tiendas Tottus

Pack para cuidar tu cabello. Contiene aceite de argán.

FACES LABIALES

Esta opción es perfecta para quienes gustan de expresar su cariño con valentía. Incluye una caja de tres labiales mate con espejo en la tapa en colores rojos, rosa y coral.

Precio: S/ 39.00

Punto de venta: www.natura.com.pe

Los labiales tienen espejo en la tapa.

SET ELIXIR DE VIDA

Con este regalo llevarás la solución más efectiva para combatir los principales signos de la edad con un limpiador tonificante, crema para el contorno de ojos y el elixir para mayor firmeza y nutrición de la piel.

Precio: S/ 195.00

Punto de venta: www.yanbal.com/pe

Combate las primeras señales del envejecimiento.

MÁSCARA DE PESTAÑAS

Llega Colossal 36h de Maybelline para lograr un máximo volumen. Su fórmula ultra resistente envuelve tus pestañas y consigue máximo volumen y resistencia para un día que no se detiene.

Precio: S/ 46.90

Punto de venta: Principales tiendas por departamento, tiendas especializadas en belleza.

Para unas pestañas de infarto.

ESPONJA EXFOLIANTE

Este es un producto zero waste, compostable, sin procesar y libre de pesticidas. Modo de uso: Aplicar jabón corporal a la lufa y utiliza para exfoliar la piel. Utilizar de 2 a 3 veces por semana. Precauciones: Dejar secar después de cada uso.

Precio: S/ 10.00

Punto de venta: www.ecologics.pe

Este es un producto zero waste, compostable, sin procesar.

PACK ACLARADO DE PIEL

Contienen una crema corporal que te ofrecerá hidratación intensa ya que contiene aloe vera, vitamina E. Además viene una crema de manos con manteca de karité y un lindo neceser.

Precio: S/ 32.90

Punto de venta: Tiendas Tottus

Los productos vienen en un neceser de regalo.

HIDRATACIÓN PARA EL CUERPO

Ekos acaí es la línea anti opacidad por excelencia de Natura. Así que esta opción es ideal para quienes desean estimular la hidratación de la piel, dejándola naturalmente iluminada.

Precio: S/ 77.00

Punto de venta: www.natura.com.pe

Productos ayudan a la hidratación de la piel.

CREMA REPARADORA PARA CONTORNO DE OJOS

Esta fórmula ligera de CeraVe hidrata delicadamente el área de los ojos, mejorando su apariencia de ojeras y bolsas, mientras ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel. Sin parabenos, sin fragancia, no-comedogénico, sin aceite. Y es para la piel normal a seca, ojeras y bolsas.

Precio: S/ 39.90

Punto de venta: www.beautify.pe

Olvídate de las ojeras y bolsas en los ojos.

CHAMPÚ SÓLIDO EN BARRA

Se humedecen, forman espuma y limpian el cabello de manera excelente. Son fáciles de transportar en unas latas de aluminio. Existen de muchos aromas y presentaciones para todo tipo de cabello, desde graso o dañado y maltratado hasta especial para rulos o antifrizz.

Precio: Desde S/ 45.00

Punto de venta: www.ecologics.pe

Son fáciles de transportar y son muy rendidores.

DELINEADOR LÍQUIDO DE OJOS DE ÉSIKA

Brinda alta pigmentación y máxima duración. Con alta intensidad de color en una sola pasada, para un look intenso y audaz. No se corre, no transfiere y no se desvanece con el paso de las horas. Tiene punta plumón de tazo grueso y es aprueba de agua.

Precio: S/ 44.00

Punto de venta: www.esika.tiendabelcorp.com/pe

Son aprueba de agua y tienen color intenso.

CREMA DE MANOS HIDRATANTE

Hidrata y nutre la piel de manera profunda con seis beneficios de su componente principal: yogurt probiótico. Es ideal para usar después de una rutina de limpieza ya que le da más elasticidad a tu piel.

Precio: S/ 35.00

Punto de venta: www.yanbal.com/pe

Brinda elasticidad a la delicada piel de las manos.

CUIDADO DEL CABELLO

La nueva línea de productos Hidra Hialurónico de Elvive L’Oréal Paris con ácido hialurónico para hidratación intensa hasta por 72 horas para tu cabello. Su fórmula con efecto Anti-Sal, recarga la fibra capilar para una transformación instantánea y pelo revitalizado.

Precio: Desde S/ 16.00

Punto de venta: Principales autoservicios, farmacias, puestos de mercados y bodegas.

Productos con ácido hialurónico.