La navidad es una fecha especial para muchas personas, solemos compartir el transcurso de los días con los pequeños de la casa jugando y disfrutando, pero ¿por qué no dedicar un rato a la lectura? Estos son el acompañante perfecto para la Navidad; por ello, te compartimos 8 libros infantiles para que los pequeños amen la lectura.

1. Los peruguntones mar peruano /Autor: Andrea y Claudia Paz

Estas son solo algunas de las preguntas que se hacen los Peruguntones, que vuelven para hacer de la curiosidad una vía para saber más sobre el Perú. Este tomo viene con diversos temas acerca de su maravilloso mar. Prepárate una vez más para conocer las interesantes respuestas y a los ocurrentes comentarios de estos siete animalitos preguntones con este libro 100 % ilustrado, que además de informar, entretiene y divierte.

Navidad Ocho libros para regalar a los más pequeños de la casa

2. La granja de Zenón. Invasión en la granja Autor: El reino infantil

Lee y diviértete con el gallo Bartolito y todos sus amigos. ¿Cómo combatirán el calor en la Granja de Zenón? Un grupo de cotorras muy maleducadas se ha adueñado de los melocotoneros. El lorito Pepe y el gallo Bartolito corren a avisar a Zenón, quien tiene un plan infalible para capturarlas.

3. Las aventuras de Dani y Evan. Entrenadores de dinosaurios / Autor: Dani y Evan

Dani, Evan y el Profesor Bizcoché comparten su secreto con Julián y Maribel. Esta vez irán los cinco al Santuario y descubrirán cómo viven los wala wala. Les invitan a participar en las pruebas de la Walanga, pero antes necesitarán crear un vínculo con su dinoamigo.

Navidad Ocho libros para regalar a los más pequeños de la casa

4. ¿Te cuento un cuento? De Dinosaurios Vol. 6 Autor: Jean Falvy Bockos

¡Dinosaurios! Todo lo que sabemos de ellos es gracias a los huesos fosilizados que encontramos y a sus restos de «popó». Gracias a eso sabemos cuándo vivieron, qué tamaño tenían, a qué velocidad corrían y qué comían. Pero se han preguntado, por ejemplo, ¿Cómo hacía un largo braquiosaurio para escuchar a los dinosaurios que le hablaban desde abajo?

5. Atlas del Perú / Autor: Gonzalo Zegarra

Descubre las maravillas de nuestro fabuloso país con Atlas del Perú , con reseñas de lo mejor y más representativo de cada región. En sus páginas, encontrarás mapas regionales con hermosas y divertidas ilustraciones para que los más pequeños del hogar conozcan las particularidades culturales, económicas, geográficas e históricas de cada rincón de nuestro riquísimo país.

Navidad Ocho libros para regalar a los más pequeños de la casa

6. Radha vuela alto / Autor: Sheela Sharma

En el colegio Los Cielos, donde asisten diversas aves peruanas, llega Radha, una gallita de las rocas muy simpática y buena, pero con una condición muy peculiar que asombra a las aves del tercer grado: no puede volar. Debido a esta condición, que la hace distinta al resto, ella recibe burlas constantes de Catalina, una parihuana que se cree hermosa y perfecta, y de algunos otros compañeros. Felizmente, Yana, una lechucita bigotona, no solo defiende a Radha, si no que la ayuda a sentirse especial y querida. En el camino, Radha demostrará que, aunque no vuela con las alas, tiene otras virtudes que la harán volar muy alto.

Radha vuela alto trata sobre el bullying escolar, pero también sobre cómo hay amigos que alzan su voz para defender al más vulnerable. Trata sobre la amistad, la aceptación, el esfuerzo y el perdón.

7. Compas 6. Los compas y la Entidad. Exe / Autor: Mike, Trolli y Timba

Algo terrible está a punto de ocurrir en Ciudad Cubo y solo unos héroes de verdad podrán evitarlo. Cuando Los Compas regresan del espacio, empiezan a suceder cosas muy extrañas en Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha aparecido en el lugar donde aterrizaron y por toda la ciudad hay un rastro de una misteriosa masa negra y viscosa.

Navidad Ocho libros para regalar a los más pequeños de la casa

8. Yolo aventuras. La mansión de las pesadillas / Autor: Yolo, Mariana, Nando, Panda

Los Aventureros, Yolo, Mariana, Nando y Panda, heredan una antigua mansión de parte de una tía lejana, pero para poder reclamarla deberán pasar la noche allí. Cuando lleguen, serán recibidos por unos extraños criados y un misterioso mayordomo ciego, quienes les darán un recorrido por las habitaciones de la Mansión Oscura, donde la tía Petunia guardaba sus mayores tesoros.